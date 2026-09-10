Alcalde Carlos Fernando Galán confirmó ayuda vital para el Tolima: de esto se trata

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el envío de una delegación especializada del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital hacia el departamento del Tolima.

Colombia bajo las llamas: actualización de los incendios forestales activos en el país

El desplazamiento de las unidades operativas responde a una solicitud de cooperación efectuada por el Gobierno nacional y las autoridades departamentales tolimenses, con el propósito de reforzar las maniobras en terreno para el control y extinción del fuego que se toma las áreas forestales del departamento.

Emergencia en Payandé: voraces incendios amenazan con llegar al centro poblado

El contingente bogotano está conformado por 15 bomberos especializados y una persona de apoyo logístico. El equipo de socorro se movilizó hacia la zona rural del municipio de Cunday, dotado con vehículos institucionales, herramientas de mano y maquinaria de corte para intervenir los focos de calor activos que amenazan los ecosistemas locales y la infraestructura de la provincia tolimense.

Emergencia ambiental y focos críticos en el Tolima

La situación meteorológica y ambiental en el departamento del Tolima registra índices de gravedad considerables, consolidándose como la zona con mayor afectación por incendios forestales en el país.

Un sobrevuelo de la FAC permitió conocer la magnitud real de los terrenos consumidos. Son cerca de 50.000 hectáreas. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Las autoridades territoriales mantienen la declaratoria de calamidad pública tras acumular un balance superior a las 31.000 hectáreas de capa vegetal destruidas por el fuego, situación que motivó la instalación permanente de un Puesto de Mando Unificado en el CENOP.

Entre los puntos de mayor complejidad operativa se encuentra el municipio de Cunday, donde las llamas impactan la cobertura forestal de las veredas El Páramo y California con riesgo de propagación hacia Purificación.

Un equipo de 16 personas de @BomberosBogota viajó hoy al Tolima para apoyar en la lucha contra los incendios.



Por solicitud del Gobierno Nacional y el departamento del Tolima, hoy salió con rumbo a Cunday, Tolima, un equipo de 16 personas del Cuerpo Oficial de @BomberosBogota:… pic.twitter.com/DqagRYJ5mN — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 10, 2026

De igual manera, se registran emergencias activas en el sector de Payandé en San Luis, en el corregimiento de Amoyá en Chaparral, así como en áreas rurales de Coyaima, Natagaima y el cerro Las Mariposas en la ciudad de Ibagué.

Operaciones de apoyo terrestre y despliegue aéreo

El respaldo brindado por la capital de la República se suma a los esfuerzos en los que participan más de 150 efectivos de la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el Ejército Nacional y delegaciones procedentes del departamento de Boyacá.

Bomberos realizan trabajos en busca de apagar las llamas en el Tolima Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Sobre la importancia del contingente bogotano enviado a la zona de desastre, el alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que “viajan con todas las herramientas y vehículos necesarios para apoyar en las labores de control y liquidación de los incendios en el departamento”, expresando su reconocimiento a los uniformados.

Para complementar el combate en tierra en zonas de difícil acceso, la Gobernación del Tolima destinó recursos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo para la contratación de horas de vuelo, operando en coordinación con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y del sector privado.

Asimismo, la Policía Nacional y Cortolima abrieron investigaciones penales ante las evidencias de posibles manos criminales y quemas no autorizadas como origen de las conflagraciones.