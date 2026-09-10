Grave accidente en vía hacia el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá: reportan un muerto

Un grave accidente de tránsito se presentó este jueves, 20 de septiembre, en la avenida El Dorado con carrera 96J, sentido oriente-occidente, en Bogotá.

En ese siniestro vial en dicha vía hacia el Aeropuerto El Dorado se vieron involucrados dos motociclistas; una persona murió en el punto.

Lo anterior generó congestión vehicular en la zona, mientras unidades de criminalística llevaban a cabo el levantamiento del cuerpo, cuya identidad se desconoce.

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“Unidad de criminalística adelanta labores de reconocimiento @TransitoBta, grupo guía y agentes civiles, realizan maniobras de agilización a la altura del monumento de los Reyes Católicos, para descongestionar el corredor”, fue el reporte desde la Secretaría de Movilidad.

No obstante, sobre las 3:41 p. m., desde la Secretaría de Movilidad informaron que habían finalizado las labores del levantamiento del cuerpo.

“Finalizan labores de reconocimiento y los vehículos involucrados son retirados de la vía. Se habilita nuevamente el tránsito por la calzada lenta del corredor calle 26. Agentes civiles y grupo guía continúan realizando maniobras de agilización”, informaron puntualmente desde Movilidad.

A lo largo del día de este jueves 10 de septiembre, se han presentado otros accidentes de tránsito en diferentes zonas de Bogotá, tal como lo han reportado desde Tránsito.

“Siniestro vial en la localidad de Barrios Unidos entre bus articulado y ambulancia en la av. Suba con calle 95, sentido sur-norte; ”Siniestro vial en la localidad de Kennedy entre grúa, automóvil y tractocamión, sobre la autopista Sur con carrera 62, sentido occidente - oriente"; “Tractocamión impacta contra puente vehicular en la localidad la Candelaria, sobre la av. Circunvalar con calle 21, sentido norte - sur”; “Se presenta manifestación en la carrera 8 con calle 12, sentido norte - sur”; “Tractocamión varado en la localidad de Fontibón, sobre la av. Cali con calle 24C, sentido sur - norte”, han sido algunos de los reportes de la Secretaría de Movilidad, este jueves.