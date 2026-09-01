Conductor de bus en Buga reveló qué fue lo primero que le dijo motociclista que lo chocó y terminó en un puesto: “Resulta que no”

En redes sociales se viralizó un video del momento en que un motociclista chocó contra un bus en Buga, Valle del Cauca, luego de, al parecer, omitir una señal de pare.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa el instante en que, por fortuna, el bus llevaba las puertas abiertas, dado que fue por este espacio por donde ingresó el motociclista, quien terminó en uno de los puestos del automotor.

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Luego, el motociclista se bajó del bus visiblemente asustado, sin heridas visibles.

Ahora, quien habló fue Inocencio Juspian, conductor del bus. En entrevista con el medio La Voz de los Robles, dijo qué fue lo primero que el motociclista le dijo tras terminar en un puesto, luego del aparatoso choque.

“Yo me quedé mirándolo, él bregándose a parar y me dijo: ‘No, disculpe, disculpe, perdóneme, no me pasó nada’. Y entonces se bajó y, así como se bajó, se fue andando por un lado de la buseta y no lo volví a ver más. Dejó la moto tirada. Esa moto quedó con el rin partido como en dos pedazos, quedó sin tanque. No quedó sirviendo para nada”, recordó el conductor del bus en el medio citado anteriormente.

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Así mismo, el hombre dijo que, inicialmente, no comprendía por qué el motociclista había terminado violentamente en un puesto del automotor.

“Yo hasta pensé que el señor que estaba en el asiento, tratándose de levantar, se había caído y venía en el bus. Y resulta que no”, agregó Juspian en La Voz de los Robles.

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Juspian también contó que la buseta sufrió daños considerables, debido al fuerte choque de la motocicleta.

“Dañó las puertas, dañó unos parales y unos pasamanos donde se coge la gente, dañó un asiento de la parte inferior del carro. Todo lo despegó del mismo golpe”, agregó.