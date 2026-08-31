Tres semanas después del terremoto, Cali entra en una nueva fase de la emergencia: este es el balance

A tres semanas del terremoto que sacudió a Colombia, la Alcaldía de Cali entregó este lunes 31 de agosto un nuevo balance de las consecuencias de la emergencia y anunció un cambio en la metodología utilizada para hacer seguimiento a la situación.

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El reporte, con corte a las 5:00 p. m., mantiene en 154 el número de personas fallecidas. Medicina Legal confirmó que todos los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familias.

Por su parte, actualmente permanecen activos 16 reportes de personas desaparecidas, luego de que la cifra bajara desde 17. La variación obedece al proceso de validación y depuración que adelanta la Cruz Roja Colombiana mediante cruces de información con entidades de salud, Medicina Legal y las propias familias.

Miles de familias siguen enfrentando las consecuencias

Hasta el momento, 47.635 familias cuentan con evaluación de daños y necesidades, mientras que 36.427 han sido reportadas como damnificadas. Otras 479 personas permanecen en alojamientos temporales gestionados para atender la emergencia.

La revisión de infraestructura también continúa. Las autoridades contabilizan 1.373 edificaciones sometidas a visitas técnicas especializadas. Entre las evaluadas aparecen 349 habitables, 631 no habitables y 356 con uso restringido. Además, se han verificado 24 edificaciones con colapso total y 411 con colapso parcial.

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¿Qué pasó con la cifra de heridos?

Otro de los cambios importantes está relacionado con este indicador. Durante la emergencia fueron atendidas 1.517 personas heridas, pero 1.478 ya superaron la etapa de tener servicios médicos. Actualmente, 39 continúan bajo atención o seguimiento en la red de salud, incluidos pacientes hospitalizados o en UCI.

En paralelo, las labores de recuperación avanzan con 72.077 toneladas de escombros recolectadas. Las autoridades reportan 651 puntos atendidos, 25 en proceso de intervención y otros 12 pendientes.

La Alcaldía explicó que la nueva metodología responde a que la emergencia está entrando en una etapa diferente. Los reportes ya no estarán concentrados únicamente en la respuesta inmediata, sino también en aspectos como la situación de los hogares, las condiciones de las edificaciones, los alojamientos temporales, la atención humanitaria, la recolección de escombros y la atención de animales.