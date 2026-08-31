Aseguradoras aceleran pagos tras el terremoto: ya han desembolsado $42.992 millones

Tres semanas después del sismo del pasado 10 de agosto, el sector asegurador colombiano ha comenzado a acelerar el pago de las indemnizaciones a los afectados. Con corte al 28 de agosto, las compañías han recibido 66.370 reclamaciones relacionadas con el evento y han desembolsado $42.992 millones a sus asegurados.

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La cifra representa un incremento de un 287 % frente al segundo balance, cuando los pagos alcanzaban $11.104 millones. En los últimos días, las aseguradoras entregaron $31.887 millones adicionales. Frente al primer reporte, los recursos pagados se han multiplicado 3,8 veces.

Mientras avanza la atención de los siniestros, el valor estimado asociado a las 66.370 reclamaciones llega a $2,71 billones. Las compañías, además, continúan recibiendo nuevos avisos y haciendo las evaluaciones necesarias para establecer el monto de las indemnizaciones de acuerdo con las condiciones de cada póliza.

La afectación reportada al sector también muestra una amplia extensión territorial. Las reclamaciones se concentran en 409 municipios de 30 departamentos, con Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia entre los territorios que reúnen el mayor número de casos.

Las reclamaciones se concentran en 409 municipios de 30 departamentos. Foto: Colprensa.

Valle del Cauca registra 27.101 siniestros, con $24.590 millones ya pagados y un valor estimado por atender de $1,03 billones. Le sigue Risaralda, con 14.457 reclamaciones, $12.172 millones desembolsados y cerca de $999.000 millones estimados. En Quindío se contabilizan 8.226 siniestros, mientras que Caldas suma 3.944 y Antioquia 4.934.

La atención ha requerido la movilización de equipos técnicos, ajustadores y personal de las compañías en las zonas afectadas, con el objetivo de avanzar desde el reporte del siniestro hasta la evaluación de los daños y, cuando corresponde, el pago de las indemnizaciones.

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Frente a esto, Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, expresó que “nuestra prioridad en esta tercera semana no es solo cuantificar el daño, sino inyectar liquidez inmediata a los colombianos afectados. Cada indemnización pagada se traduce en ladrillos, materiales de construcción y reactivación económica para hogares, locales comerciales y copropiedades”.

El sector recordó a los afectados que deben reportar directamente el siniestro a su aseguradora o intermediario y que no necesitan contratar terceros para presentar una reclamación. También recomendó utilizar únicamente canales oficiales y no entregar dinero o información sensible a personas no verificadas.