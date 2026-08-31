Dólar al alza; la moneda cierra más cara en el último día de agosto

El dólar cerró la jornada del lunes 31 de agosto en Colombia con un valor de $3.215, luego de presentar fluctuaciones importantes durante la sesión, una situación que afecta principalmente a los consumidores que adquieren productos importados, realizan transacciones o contratan servicios en esta moneda.

Fuerte volatilidad en el dólar: este lunes abre a la baja en 3.170 pesos, tras una semana al alza

La divisa estadounidense finalizó sus operaciones en la Bolsa de Valores con un incremento de $13 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para ese día, la cual se ubicó en $3.202.

Desde el inicio de la jornada, el dólar mostró una variación de $45, debido a que comenzó la negociación con un precio de apertura de $3.170.

Gráfico precio del dolar

Durante el día, el comportamiento de la moneda estuvo marcado por una alta volatilidad. El valor máximo alcanzado fue de $3.231, mientras que el nivel más bajo registrado llegó a $3.150. En promedio, la cotización se mantuvo alrededor de los $3.214.

En cuanto al mercado cambiario, las operaciones alcanzaron un volumen transaccional de 1.011 millones de dólares, mientras que el promedio negociado se situó en 927,1 millones.

En el contexto internacional, el índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta integrada por seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, hasta ubicarse en 98,940 unidades.

Precio del dólar en Colombia. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

Los ministros de finanzas de los países del G20 estarán reunidos hasta el martes en Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, los ha golpeado con aranceles y ahora busca convencerlos de que se sumen a su guerra económica contra Irán.

Estados Unidos celebra la primera de una serie de reuniones en su territorio en Asheville, Carolina del Norte, al pie de los Apalaches.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dirigirá las discusiones, en dúo con el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh.

Washington, que tiene la presidencia este año del grupo de las mayores economías mundiales (como China, India, Japón y Francia), espera enfocar las conversaciones en alternativas para impulsar el crecimiento, la desregulación y en la reducción de los “desequilibrios” comerciales.

Pero otros temas también aflorarán, al menos en la trasescena del encuentro.

Para empezar, la guerra en Medio Oriente, iniciada por Estados Unidos hace seis meses, que ha causado una crisis energética y disparado los precios en todo el mundo.

*Con información de AFP.