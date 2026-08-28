Dólar al alza: la moneda cierra la jornada con un aumento de más de 50 pesos en su valor

El dólar cerró la jornada del viernes 28 de agosto en Colombia con un valor de $3.201, luego de presentar fluctuaciones importantes durante la sesión, una situación que afecta principalmente a los consumidores que adquieren productos importados, realizan transacciones o contratan servicios en esta moneda.

Dólar abre más caro la jornada del viernes 28 de agosto de 2026

La divisa estadounidense finalizó sus operaciones en la Bolsa de Valores con un incremento de $57 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para ese día, la cual se ubicó en $3.144.

Desde el inicio de la jornada, el dólar mostró una variación de $46, debido a que comenzó la negociación con un precio de apertura de $3.155.

Gráfico precio del dolar

Durante el día, el comportamiento de la moneda estuvo marcado por una alta volatilidad. El valor máximo alcanzado fue de $3.225, mientras que el nivel más bajo registrado llegó a $3.155. En promedio, la cotización se mantuvo alrededor de los $3.202.

En cuanto al mercado cambiario, las operaciones alcanzaron un volumen transaccional de 1.658 millones de dólares, mientras que el promedio negociado se situó en 825,7 millones.

En el contexto internacional, el índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta integrada por seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, hasta ubicarse en 98,940 unidades.

Precio del dólar en Colombia. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó en agosto, según datos publicados el viernes, lo que refleja las preocupaciones por la persistente inflación a medida que la guerra en Oriente Medio pesa sobre la mayor economía del mundo.

El índice de la Universidad de Michigan se situó en 51,7 puntos en agosto, con una ligera revisión al alza frente a los 51 puntos de una lectura preliminar. Esto supuso un retroceso con respecto a los 55,2 puntos de la lectura de julio.

“La confianza del consumidor confirmó su lectura de principios de mes y cayó alrededor de un 6 % respecto al mes pasado”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta.

Esto representa una caída del 11 % frente a hace un año, con el pesimismo alimentado por “la preocupación constante de que la inflación seguirá elevada en el futuro cercano”, añadió.

Los precios mundiales de la energía se dispararon después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán a finales de febrero. Teherán ha atacado a los aliados de Washington en el golfo y ha paralizado el estrecho de Ormuz.

Euro más caro tras el cierre de la jornada del viernes 28 de agosto

“La caída en la confianza en agosto se vio en todos los grupos políticos, y fue particularmente aguda entre los republicanos”, encontró la encuesta de la Universidad de Michigan.

Este resultado llega a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, claves para el partido republicano del presidente Donald Trump.

Los datos de la encuesta mostraron que los consumidores de mayor edad, junto con los grupos de ingresos bajos y medios, registraron una caída más fuerte en la confianza.

*Con información de AFP.