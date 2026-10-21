Dólar más caro; la moneda completó un aumento en su precio a lo largo de la jornada

El dólar estadounidense terminó la jornada del 21 de octubre en Colombia con una cotización de $ 3.198, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Gobierno asegura que “el Presupuesto General de la Nación no se ha caído” y dice que lo decretará hoy por $634,9 billones

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 35 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada, que se estableció en $ 3.163.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.185. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.202 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.178. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.191.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 998 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 773 millones de dólares.

Precio del dólar se dispara; la moneda empieza la jornada del miércoles 21 de octubre más cara

Economía internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que su Gobierno está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, en línea con declaraciones efectuadas el lunes por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ambos países comparten junto a Canadá el tratado de libre comercio T-MEC, que se tambalea en la práctica por la guerra comercial entre Washington y Ottawa, y las medidas proteccionistas que impulsa Trump.

El 80 % de las exportaciones de México van a Estados Unidos y el intercambio comercial superó el año pasado los 872.000 millones de dólares.

“Ya estamos muy cerca” de un acuerdo, respondió la mandataria consultada sobre las declaraciones de su par estadounidense, quien dijo el lunes que ambos países están cerca de alcanzar un “gran” pacto comercial.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Getty Images

Hay “muy buena actitud del Gobierno de los Estados Unidos en este tema”, agregó Sheinbaum, quien destacó la actuación del Departamento de Comercio norteamericano y del representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Sostuvo que su equipo negociador está buscando “la mejor posibilidad” de entendimiento con Washington sin afectar la economía y el empleo de los mexicanos.

“Se ha avanzado mucho, todavía no llegamos al acuerdo final, pero se ha avanzado bastante”, dijo durante su rueda de prensa diaria.

Detalló que en las conversaciones los estadounidenses plantean propuestas de reducir aranceles a cambio de que México acceda a ciertos requerimientos.

Sheinbaum insistió en que su objetivo es “reducir al máximo” los impuestos aduaneros que hoy pagan las exportaciones mexicanas de automóviles, acero y aluminio y “que no haya más aranceles”.

El viernes, el secretario de Economía mexicano informó que negocia con Estados Unidos para que reduzca de 25 % a 15 % el arancel que impuso a sus exportaciones automotrices, en línea con lo que pagan países como Corea del Sur y Japón.

*Con información de AFP.