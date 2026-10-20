MinHacienda pide al Congreso $1,2 billones en subsidios eléctricos para evitar un apagón

Durante su intervención en el Senado, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, le solicitó al Congreso la aprobación urgente de un proyecto de adición presupuestal por $1,2 billones para subsidios eléctricos, con el fin de evitar un eventual apagón en el país.

Colombianos ahorraron energía en campaña por Fenómeno del Niño. ¿Será suficiente para evitar un apagón?

El proyecto de ley, presentado con mensaje de urgencia, busca ser tramitado por las comisiones económicas conjuntas para acelerar la asignación de recursos que compensen la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional.

El jefe de la cartera económica justificó esta solicitud señalando que cualquier freno en la capacidad de generación eléctrica le generaría costos económicos “gigantescos” a Colombia. Por ello, enfatizó que el país no debe privarse de ninguna herramienta para evitar la interrupción del servicio y solicitó celeridad a los legisladores para aprobar la adición presupuestal.

Paralelamente a la emergencia eléctrica, la dependencia del país frente a los combustibles importados para cubrir la demanda interna se ha acelerado.

De acuerdo con las cifras citadas por el ministro, Colombia pasó de importar US$135 millones en gas en 2018 a US$960 millones en el primer semestre de este año, un incremento que presiona la balanza comercial. Con este ritmo de consumo, las proyecciones indican que para 2028 el país podría depender en un 40 % del gas importado para satisfacer el mercado nacional.

Comprar este recurso de otros países generaría un considerable sobrecosto, debido a que el gas importado resulta entre un 130 % y un 135 % más caro que el producido localmente, tras requerir procesos de licuefacción y regasificación en las plantas del país.

Este encarecimiento incide de forma directa en el bolsillo de los colombianos: según cálculos del Ministerio de Hacienda, representa cerca de un 1,12 % del incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que equivale aproximadamente a un 15 % del impacto total en la cifra de inflación general.

Esta presión sobre los precios coincide con la caída continua de la producción local, la cual bajará de 798 a 713 giga unidades térmicas británicas día (GBTUD) para 2028. Para el ministro Gómez, existe un potencial energético desaprovechado en yacimientos como Sirius, cuya exploración se encuentra frenada.

“Dejar el petróleo enterrado o el gas en las profundidades no genera riqueza para los colombianos; al revés, nos empobrece”, puntualizó Gómez.