Votación del Presupuesto 2027: en un primer bloque aprobaron 65 artículos

Hacia las 6 de la tarde, en una jornada que había empezado hacia las 11 de la mañana, el Senado de la República inició la votación del articulado del proyecto de Presupuesto 2027.

El senador Carlos Meisel, coordinador ponente de la iniciativa, explicó el mecanismo de votación, el cual, se estableció en 6 grupos.

Con el primer grupo de ítems: los que no tenían ninguna proposición y quedan como los plantearon el gobierno y los parlamentarios que participaron en la elaboración de la ponencia, quedaron aprobados 65 artículos.

Implica que con un solo si, fue aprobado más del 66 % del proyecto de ley.

Desde el inicio se puede establecer cuál será el comportamiento de la votación. Así las cosas, el primer bloque del articulado contó con 59 votos a favor y 17 en contra, teniendo en cuenta que la mayor parte de los integrantes del partido de oposición, el Pacto Histórico, se retiraron del recinto del Congreso.

Cuando se intentaba votar el bloque de artículos con proposiciones avaladas por el Gobierno, que eran 4 inicialmente, se presentó una controversia, pues algunos congresistas advirtieron que iban a someter a votación propuestas que tenían solicitud de archivo.

Plenaria del Senado debate del proyecto de ley, Presupuesto General de la Nación 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De esa manera, Meisel, que trataba de ordenar el debate para la votación, sin que esta tenga vicios de forma, propuso votar en bloque los artículos que los parlamentarios pidieron eliminar.

En definitiva, en dicho bloque entraron 15 artículos. Al establecer los resultados, la petición eliminatoria de artículos fue derrotada, en esta ocasión, con 17 votos a favor y 55 en contra de borrarlas del articulado.

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