Senadora Carolina Corcho anuncia que el Pacto Histórico se retirará del debate al Presupuesto 2027

Un tenso debate, de más de 8 horas, lleva el presupuesto general de la Nación en plenaria del Senado, donde se le da el segundo y último debate, sin que ello signifique que el camino está despejado para que se surta el trámite.

La tensión ha sido la constante durante toda la jornada, pero hacia las 5:30 de la tarde subía aún más, la senadora Carolina Corcho sustentó la razón por la cual, dejan la constancia de la razón por la cual se retiran del recinto.

Según la parlamentaria, “hay una democracia en Colombia, y nos están invitando a que votemos en contra de la Constitución Política”, dijo. Se refería a que, con algunas medidas adoptadas, como la del recorte al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, en más de 170.000 millones se está poniendo en juego el Acuerdo de paz, el cual, según su sustentación, “no es potestad de un gobierno”.

Por esa razón, afirmó: “con esta bancada no se contará para ir en contra de la Constitución, apelamos a nuestro derecho al retiro”.

Plenaria del Senado debate del proyecto de ley, Presupuesto General de la Nación 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En la plenaria de la Cámara ya se había disuelto el quórum, por lo cual, se declaró un receso largo, de manera que el debate se retomará a las 8 de la noche, mientras que los tiempos para la aprobación del proyecto de ley, se agotan.

La iniciativa tendrá que ser aprobada antes de las 12 de la noche del 20 de octubre, con todo y la conciliación entre las dos células legislativas, si así se necesitara.