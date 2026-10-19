El elogio de Mario Hernández a Abelardo De La Espriella: “Tenemos presidente”

El empresario Mario Hernández elogió este lunes al presidente Abelardo De La Espriella tras los anuncios realizados por el mandatario durante su visita a San Andrés y Providencia.

A través de X, Hernández señaló que el archipiélago es “espectacular para el desarrollo turístico” y sobre el mandatario afirmó: “Tenemos presidente”.

“Excelente el programa del Tigre para San Andrés y Providencia. Es una isla espectacular para el desarrollo turístico. Tenemos presidente”, fue el mensaje completo del empresario.

Durante su última alocución televisada, el presidente De La Espriella envió el domingo 18 de octubre mensaje de soberanía y aseguró que San Andrés “ocupará un lugar de primer orden en la política” del país.

“Colombia no cede una milla náutica… Nuestra Armada siempre estará presta para actuar bajo el imperio de la ley en el marco del Estado de derecho. Ni un metro más de lo que el derecho le reconoce, ni un metro menos de lo que nos pertenece”, dijo.

“En la Patria Milagro, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ocupará un lugar de primer orden en la política marítima de la República de Colombia. No lo trataremos como un adorno del mapa ni como un destino turístico de fin de semana. Su posición estratégica en el Caribe occidental será aprovechada al máximo, como corresponde: con presencia, con instituciones, con actividad”, agregó De La Espriella.

“Colombia ejerce soberanía plena. Lo dice el artículo 101 de la Constitución Nacional, amigos, lo respalda el Tratado de 1928 y lo reconoce la Corte Internacional de Justicia. Aquí no hay un metro en disputa. Aquí no hay discusión. Aquí está la patria, nuestro territorio. Cada isla genera su mar territorial de doce millas con su espacio aéreo, su lecho y su subsuelo y, por supuesto, su zona contigua”, sostuvo.

El presidente también anunció, durante su visita, una inversión del Ministerio de Vivienda de cerca de 35.000 millones de pesos, destinados a vivienda, agua y saneamiento básico en el departamento insular. Esta inversión comprende la construcción de viviendas nuevas, el seguimiento a mejoramientos habitacionales y acciones para avanzar en la gestión de aguas lluvias y el saneamiento del territorio.