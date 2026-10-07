Mario Hernández dijo lo que piensa de Abelardo De La Espriella y le pidió en vivo una cosa: “Ojalá que no”

El empresario Mario Hernández habló en SEMANA acerca de lo que piensa del presidente Abelardo De La Espriella y de lo que le ha parecido su Gobierno. Además, aprovechó para hacerle un pedido en vivo.

El santandereano confirmó que no conoce personalmente al jefe de Estado, pero lo describió como un fenómeno.

“Sin ser político y sin tener todo lo que tienen los políticos, llegó a la Presidencia con las ganas de querer hacer y de cambiar el país. Se me hace un fenómeno y le ayudaremos entre todos a construir una mejor Colombia”, dijo.

El empresario Mario Hernández. Foto: El País

El referente de la marroquinería dejó claro que el hoy mandatario tendrá una difícil tarea: recuperar estos cuatro años que, según él, se perdieron durante la administración de Gustavo Petro.

Igualmente, Hernández sostuvo que le gusta el talante y el carácter que ha demostrado De La Espriella desde que llegó a la Casa de Nariño. “Que se unte con el pueblo, que cante, que salude”, señaló.

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“Buenísimo que se está untando del pueblo; el mensaje que no está dando es: ‘Me estoy untando, estoy adelante’. Eso se me hace excelente”, agregó.

Por otra parte, el empresario aprovechó para pedirle al jefe de Estado que no aumente los impuestos y que no haya más reformas tributarias, pues explicó que estos costos terminan trasladándose al producto.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

“Ojalá que ayude a hacer que todo sea más fácil en Colombia. Hoy en día necesitamos mucho papeleo y cosas, por ejemplo, para la Dian. En Estados Unidos es cuánto consignó, cuánto giró y pagué”, manifestó.

De igual forma, mencionó que es necesario revisar el presupuesto y que los cargos estén ocupados por personas idóneas para cada una de las áreas.

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“Todo lo termina pagando el producto y los más afectados en este momento son la gente pobre. (…) Mire, con esa inflación, todo lo paga el producto y todo está carísimo, por lo que el aumento que hubiera hecho el gobierno anterior no alcanzaría para nada”, expresó.

En ese sentido, señaló que el objetivo tiene que ser convertir a Colombia en un país competitivo. “Yo espero que Abelardo De La Espriella sea el hombre que cambie el país”, apuntó.

“En estos dos meses ha aumentado la tranquilidad y un poco la seguridad. Las ventas un poco, pero no mucho, aunque eso no es de un día para otro. La gente está muy prevenida, está guardando la plata por los costos para vivir, pero le quedan 46 meses al Tigre”, añadió.

Por último, confesó que se siente muy positivo con esta nueva administración, especialmente si la compara con lo que pasó en los cuatro años anteriores.