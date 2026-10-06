Mario Hernández abrió las puertas de su nueva “casa” en Bogotá: así será el concepto de sus tiendas a nivel nacional

La tienda de Mario Hernández en el Centro Comercial Andino abrió este jueves una nueva etapa al presentar oficialmente su rediseño con un encuentro que reunió a figuras de la moda, diseñadoras, modelos, referentes del entretenimiento y la pareja del momento, Lorenzo Hernández de la mano de Dominica Duque, en una jornada que sirvió para mostrar por primera vez el nuevo concepto que comenzará a replicarse en otros puntos de venta.

El cambio parte desde la fachada, que anteriormente tenía una apariencia más cerrada y oscura, y ahora propone una entrada completamente abierta para generar una relación más directa con quienes recorren el centro comercial. “Esta es la casa de Mario Hernández”, explicó Lorenzo Hernández durante la presentación del nuevo concepto.

La idea es fácilmente reconocible desde el acceso, donde aparece el monograma de la marca en el suelo, emulando un tapete y una estructura elaborada en Corian, una piedra trabajada con una textura que también está presente en diferentes elementos de los productos de la compañía.

En el interior se apostó por una distribución más abierta y luminosa, con una predominancia de tonos beige acompañados por el azul característico de la marca, la cual permite sentirse en un lugar vivo y cálido, sin perder la esencia elegante y sofisticada de la marca.

Como parte de la escenografía, fotografías, libros y otros elementos vinculados a la historia de Mario Hernández fueron incorporados al espacio con el fin de darle ese toque hogareño y familiar.

Elementos característicos de Mario Hernández fueron exhibidos. Foto: Mario Hernández - Carlos Castañeda

De acuerdo con Lorenzo, la sede del Andino es la primera tienda que adopta este concepto. La intención es que el modelo pueda trasladarse progresivamente a otros establecimientos de la marca y acompañar una renovación de sus espacios físicos.

Entre las tiendas que ya tienen proyectada una intervención están Unicentro, Avenida Chile 72, Outlet de las Américas y Bulevar Niza, además de la sede del aeropuerto El Dorado, que entrará en proceso de remodelación. También está contemplada la tienda de Mallorca, en Medellín. En 2027 se prepararán los demás puntos para adoptar la nueva imagen.

El cambio responde a una dinámica que, según explicó Lorenzo, hace parte del ciclo natural de los establecimientos de la marca. Una tienda tiene una vida útil aproximada de diez años y, alrededor del quinto año, puede recibir una actualización parcial o uplifting. Al cumplir la década, la compañía considera necesaria una transformación integral.

La sede del Andino tiene además un lugar particular dentro de la historia de Mario Hernández. La compañía inauguró aquí una boutique en 1994, y en 2019 convirtió el punto en su tienda insignia o flagship store.

Lorenzo Hernández se ha encargado desde 2019 de liderar la estrategia creativa y el proceso de renovación de la marca. Foto: Mario Hernández - Carlos Castañeda

La responsabilidad de Mario Hernández

Durante el encuentro, Mario Hernández también se refirió a lo que representa continuar al frente de una empresa que ha construido durante décadas.

Para el empresario, la permanencia de la compañía implica una responsabilidad que va más allá del diseño de productos o de la apertura de nuevas tiendas: “Esto es una gran responsabilidad porque tenemos que sostener la empresa, donde dependen más de mil personas de nosotros. Hay que pagarles la nómina a tiempo, pagarles a sus proveedores, tenemos que vender, por eso andamos actualizados con lo último en moda para ser la marca colombiana por excelencia”.

La compañía ha construido buena parte de su trayectoria alrededor de la marroquinería y los accesorios. Su historia se remonta a 1978 y registra diferentes etapas de expansión, incluida la apertura de una primera tienda internacional en Nueva York a comienzos de los años noventa y, posteriormente, la consolidación de su presencia en Colombia y otros mercados.

Los invitados a la presentación disfrutaron de un espacio exclusivo para conocer más a detalle la propuesta de la marca. Foto: Mario Hernández - Carlos Castañeda

La alianza con Disney

Lorenzo Hernández destacó la alianza de Mario Hernández con Disney, una colaboración que la compañía considera positiva no solamente por el alcance de los personajes de la multinacional, sino por el aprendizaje empresarial que ha significado trabajar bajo sus procesos.

“Disney es de las marcas más grandes del mundo, tiene a los personajes más reconocidos y lo que más nos queda a nosotros es que nos ayuda a organizarnos mucho como empresa. Trabajar con una marca tan grande, que tiene tantos protocolos, tanta estructura y una organización tan bien montada siempre ayuda mucho a una empresa como nosotros a crecer y por eso el balance es muy positivo”, señaló.