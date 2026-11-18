¿Qué pasó con los hijos que Brigitte Macron tuvo con el esposo que dejó cuando se enamoró a los 39 años de su alumno de 15, Emmanuel Macron, hoy presidente de Francia? Es una buena pregunta sobre esta historia de amor y poder que no para de fascinar por sus visos truculentos. La verdad es que, de los tres, Sébastien, Laurence y Tiphaine, los dos primeros llevan una vida discreta, en tanto que la última es una abogada muy mediática.

Brigitte Macron lo hizo de nuevo: así “humilla” a su esposo, el presidente de Francia, al llegar en avión a Reino Unido

Ahora lo es mucho más, pues emula a su madre: a los 42 está enamorada de un joven de 22, Antoine Lecomte, una diferencia de edad similar a la de la pareja presidencial. Dieron a conocer el idilio en sus medios sociales durante unas vacaciones a Ámsterdam. “¿Hay un problema psicológico en la familia? ¿Una condición por la que alguien desea a personas más jóvenes? ¿O es un patrón?”, escribió un internauta.

Eso trae sin cuidado a los novios. “Quizá Tiphaine es 20 años mayor, pero es divertida, fascinante y llena de alegría de vivir”, le declaró Lecomte al Daily Mail. Por si las dudas, remató: “Este no es un rollo de verano. Esto es amor. Esto es serio. Tenemos planes a futuro”.

Tiphaine ya le presentó a Antoine a Élise y Auréle, los hijos que tuvo de su relación con Antoine Choteau, a la derecha. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En eso parece que se asemejan a los Macron, que perseveraron hasta casarse en 2007 a pesar de que los horrorizados padres del hoy presidente francés lo mandaron a un internado en París para alejarlo, luego de descubrir, en 1993, el romance entre su hijo y su maestra de teatro en el colegio La Providence, en Amiens.

En lo que sí contrastan las dos historias es que mientras Brigitte era la que daba clases, su hija las recibía de su baby. Todo comenzó el pasado verano en el glamuroso balneario de Le Touquet hasta donde llegó a la escuela de Antoine por unas lecciones de eFoil (un tipo de tabla de surf). “Nos llevamos bien, ella volvió un par de veces más y luego coincidimos en una fiesta a la que me habían invitado”, le relató Antoine al Mail.

Una amiga de Tiphaine le dijo a Gala que tienen mucho en común, como ser entusiastas y el amor por los viajes y los emprendimientos. Pese a su corta edad, él compagina los estudios de negocios con su propia empresa de deportes acuáticos.

La primera dama le dio su bendición al noviazgo y eso no es raro para sus allegados. Con el ejemplo, le ha enseñado a su hija a escuchar solo a su corazón e ignorar la opinión de los demás. Tiphaine ya le presentó a Antoine a Élise y Auréle, los retoños de su relación con el médico Antoine Choteau. Ella conoce lo que pudieron sentir en una situación tan peculiar.

Emmanuel y Brigitte Macron el día que él ganó la Presidencia en 2017. La primera dama le dio la bendición al noviazgo de su hija. Foto: Getty Images

Sobre la relación entre su madre y Macron, Auzière le reveló al Sunday Times: “Forjó mi carácter y me dio fortaleza. Nunca me detuve a pensar en lo que la gente pudiera decir, así que eso no ha cambiado mi vida. He aprendido a convivir con ello y a existir al margen de ello”. Si tiene una visión del amor, prosiguió, esa es la del político y su madre. “Cuando están juntos, es casi como si el mundo no existiera”. El día de la boda, Emmanuel les expresó a ella y a sus hermanos: “Gracias por aceptarnos, una pareja no del todo normal”. ¿Repetirá pronto Antonio esas palabras?