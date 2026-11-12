Dos guardias franceses se desplomaron en pleno recibimiento de Macron al presidente de Eslovaquia. Momento quedó captado en vídeo.

La recepción oficial del presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en el Palacio del Elíseo tuvo un episodio inesperado este miércoles 11 de noviembre, cuando dos integrantes de la Guardia Republicana francesa se desplomaron durante la formación de honor que esperaba al mandatario junto al presidente francés Emmanuel Macron.

La escena ocurrió a pocos pasos del mandatario francés y quedó registrada en imágenes que circularon en medios de comunicación y redes sociales, donde los vídeos y fotografías del momento se hicieron virales en cuestión de minutos.

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En el video difundido por la televisión eslovaca se observa a uno de los guardias tambalearse, bajar su sable ceremonial y perder el equilibrio hasta caer hacia atrás contra una de las columnas del palacio. El ruido de la espada al golpear el suelo llamó la atención de Macron y de varios miembros de su equipo, que se acercaron rápidamente para auxiliar al uniformado.

Mientras el personal atendía al primer guardia, el presidente francés continuó con el protocolo y saludó a Pellegrini, quien esperaba junto a la entrada del edificio. Sin embargo, pocos segundos después se escuchó nuevamente el golpe de un sable contra el suelo: un segundo integrante de la guardia también se había desplomado, aunque esta vez fuera del campo de la cámara, según informó el diario francés Le Parisien.

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Una fuente de la Presidencia francesa, citada por la agencia AFP, confirmó que los dos militares habían sufrido desmayos. Según esa versión, ambos recibieron atención rápidamente, incluso del mismo presidente Emmanuel Macron, y se encontraban bien. La fuente no entregó más detalles sobre las circunstancias médicas de los episodios.

El presidente francés Emmanuel Macron y su equipo atienden a un guardia republicano que cae al suelo mientras el presidente eslovaco Peter Pellegrini observa en el Palacio del Elíseo en París. Foto: AFP

La Guardia Republicana, que forma parte de la Gendarmería Nacional francesa, tiene entre sus funciones la protección de las instituciones del Estado y la realización de ceremonias oficiales. Sus integrantes participan habitualmente en las recepciones de jefes de Estado y otras autoridades extranjeras, en las que deben permanecer durante largos periodos en posición de firmes y con uniformes de gala, mientras sostienen sus sables ceremoniales.

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La visita de Pellegrini a París se enmarca en los encuentros diplomáticos entre Francia y Eslovaquia para acercar a los dos países europeos. Tras el incidente, los dos mandatarios continuaron con el saludo protocolario y la agenda prevista en el palacio presidencial sin mayores percances tras el doble desmayo de los guardias.