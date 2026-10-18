Marine Le Pen arremete contra Macron y la extrema izquierda: “El país se encuentra atrapado entre la violencia y la impotencia”

Marine Le Pen, candidata a la Presidencia de Francia, se pronunció este domingo, 18 de octubre, tras los fuertes disturbios registrados en París y en otras ciudades del país en las últimas horas.

Le Pen, favorita en las encuestas de cara a las elecciones que se celebrarán en 2027, afirmó que su país está en una “crisis profunda” y arremetió contra el presidente Emmanuel Macron, del que dijo que su poder está “desgastado”, y contra la extrema izquierda.

“He visto cómo se profanaban los símbolos más sagrados de nuestra república, esas terribles imágenes de edificios públicos entregados a las llamas. Francia no puede, no debe, ni se acostumbrará jamás a semejantes escenas”, dijo la líder del partido Agrupación Nacional.

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“Vivimos una crisis profunda de confianza y de autoridad que supone una amenaza. El país se encuentra atrapado —o incluso tomado como rehén— entre la violencia y la impotencia”, subrayó al tiempo que pidió a los franceses mantener la calma.

La candidata señaló, además, que hay unas “fuerzas de la destrucción que banalizan la violencia y fomentan el enfrentamiento” y aseguró que el partido de izquierda Francia Insumisa es la “rama política” de esta corriente y los grupos antifas, su “brazo armado”.

“Estos pirómanos sociales agravan la situación. La violencia no es una opinión y la destrucción no es una forma de expresión”, sostuvo.

París registra nuevos enfrentamientos y saqueos tras la multitudinaria jornada de protestas

La Policía de París se enfrentó este domingo a manifestantes y se registraron nuevos saqueos mientras las autoridades evalúan los daños causados la víspera por los disturbios derivados de las multitudinarias protestas en todo el país por el costo de la vida, que dejaron cerca de 2.000 detenidos.

El caos del sábado, calificado de “sin precedentes” por las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente de centroderecha Emmanuel Macron, quien en las últimas semanas también ha enfrentado manifestaciones estudiantiles.

Una persona camina junto a vehículos calcinados tras los enfrentamientos ocurridos durante las protestas en París. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

En París, los empleados municipales todavía estaban limpiando las calles, llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas por manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y mobiliario urbano, cuando una nueva concentración no autorizada reunió a cientos de personas este domingo en la plaza de la República, en el centro de la ciudad.

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La Policía intentaba dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras y desplegó por segundo día consecutivo una unidad especializada en violencia urbana.

“Ante las primeras tensiones, los efectivos” se acercaron “para dispersar y detener”, agregó la Prefectura de Policía.

Ali, de 26 años, afirmó que circulan llamados en las redes sociales para acudir y “continuar con la movilización de ayer, con la idea de agotar a los policías”.

Imágenes difundidas por canales de televisión mostraron el saqueo de una tienda de ropa y varios incendios de bicicletas en el sector.

Unas 2.000 personas fueron detenidas el sábado y cerca de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, informó este domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, propondrá una comisión parlamentaria para investigar los disturbios y saqueos, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

*Con información de AFP.