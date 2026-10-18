Donald Trump manifestó este domingo su “apoyo pleno y total” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre en ese país.

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“Que esta carta sirva de testimonio de mi apoyo pleno y total a Bibi Netanyahu en la carrera por su reelección como primer ministro de Israel”, escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

“Es el tipo de socio que Estados Unidos pide a Israel, un país por el que ha hecho tanto”, añadió.

El primer ministro israelí, que pronto cumplirá 77 años y ha pasado más de 18 en el poder, se encuentra inmerso en una contienda muy reñida —según los sondeos— por un nuevo mandato.

“¡Gracias, señor presidente Trump, por su inmenso apoyo y por nuestro trabajo conjunto! ¡Juntos, llevaremos la misión a buen término!”, reaccionó rápidamente el dirigente israelí en X.

Estos comicios serán los primeros que se celebren en Israel desde el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, al cual Israel respondió con el inicio de una guerra que ha devastado gran parte de la Franja de Gaza.

El gobierno actual, formado en diciembre de 2022 con la participación inédita de ultranacionalistas, también ha acelerado la colonización de Cisjordania ocupada, donde los ataques de los colonos se han disparado en un clima de impunidad.

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Netanyahu ha sido “un primer ministro guerrero sin igual”, afirmó además Trump, quien añadió que ha sido “un socio aún más notable para la paz” en el contexto de la guerra iniciada por ambos países contra Irán a finales de febrero.

*Con información de AFP