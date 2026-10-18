“Ruego para que Francia detenga esta locura”, vicepresidente JD Vance advierte sobre elecciones en EE. UU.

El vicepresidente JD Vance se mostró conmocionado por lo que sucedió en Francia este sábado. En un trino, en el que compartió las imágenes de la devastación en ese país, tras la jornada de violentas protestas, escribió que no se trata de un hecho aislado y que Estados Unidos debe tomarlo como advertencia.

“Francia se está quemando... cierren sus fronteras... antes de que sea demasiado tarde”, Donald Trump

“Espero que los estadounidenses estén prestando atención. Este es el futuro que los demócratas del Congreso buscan para su país”, aseguró.

Vance hizo una reflexión sobre lo que sucede hoy en Europa. “Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les dijo que esto pasaría y no escucharon”, escribió.

Y luego le hizo un pedido al país galo: “Ruego para que Francia, un país hermoso de gente increíble, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos ardan”.

El presidente Donald Trump también reaccionó: “¡Francia se está quemando! La inmigración de personas procedentes de un mundo completamente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que alguna vez fue grande. ¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!“, escribió en su red social Truth.