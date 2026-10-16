Katie Zacharia envió emotivo mensaje a Donald Trump tras el escándalo por su rol como portavoz de la Casa Blanca

La vocería de la Casa Blanca registró este viernes un episodio histórico de volatilidad política. Katie Zacharia, de 41 años, presentó su renuncia como secretaria de prensa del gobierno estadounidense apenas una semana después de haber sido designada por el presidente Donald Trump.

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La salida relámpago se desencadenó tras admitir públicamente que, si bien es licenciada en Derecho por la Universidad Pepperdine, nunca aprobó el examen de habilitación profesional para ejercer la abogacía, desmintiendo afirmaciones previas.

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La corta permanencia de Zacharia en el atril de la sala de prensa estuvo marcada por el desatino mediático. Durante su única rueda de prensa oficial, realizada el pasado martes, la funcionaria lució insegura en una intervención de tan solo 14 minutos donde únicamente contestó tres interrogantes.

La situación se tornó insostenible tras una entrevista concedida a Fox News e intercambios en las inmediaciones del ala oeste, donde el propio mandatario le sugirió reconsiderar su continuidad: “Le dije: ‘Katie, ¿esto es para ti?’... En tu lugar, lo reconsideraría”, reveló Trump a los periodistas antes de abordar el avión presidencial con destino a un mitin en Georgia.

El emotivo mensaje de Zacharia a Donald Trump

La salida de Zacharia supera la marca del fugaz paso de Anthony Scaramucci, quien en julio de 2017 duró solo 11 días como Director de Comunicaciones del primer mandato de Trump. Reaccionando al desenlace a través de la red social X, el propio Scaramucci ironizó sobre el hecho señalando que “los récords están hechos para romperse”, aunque aclaró no alegrarse por la situación de la exvocera.

President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to. It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026

Por su parte, Zacharia cerró su ciclo con un emotivo mensaje de respaldo al mandatario: “El presidente Trump es un hombre amable, maravilloso, atento, considerado, entusiasta y trabajador... Fue un honor trabajar para él”.

Esta renuncia intempestiva representa un tropiezo comunicacional para la Casa Blanca a tan solo tres semanas de las decisivas elecciones legislativas en Estados Unidos. Zacharia había asumido la vocería en reemplazo de Karoline Leavitt, figura clave de la comunicación gubernamental que dimitió en agosto tras dar a luz.

El sorpresivo vacío en la portavocía obliga al equipo republicano a reorganizar con urgencia su estrategia de medios en un momento en que las encuestas y las cifras de recaudación de fondos muestran escenarios ajustados para el oficialismo.

*Realizado con información de AFP*