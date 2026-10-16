Nicolás Maduro saldrá “más temprano que tarde”: afirmó el hijo de Maduro tras audiencia judicial

En una alocución nocturna difundida a través de sus canales oficiales, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del derrocado líder venezolano Nicolás Maduro Moros, ofreció las primeras declaraciones públicas tras la reciente audiencia judicial que enfrentaron sus padres en un tribunal extranjero.

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El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprovechó la conmemoración de los 70 años de Cilia Flores para enviar un mensaje de firmeza a las bases del chavismo, desestimando los cargos penales presentados en la diligencia e insistiendo en la inocencia absoluta de la pareja.

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Durante su mensaje, Maduro Guerra calificó el proceso penal como un entramado nulo e inviable frente al marco del derecho internacional. Citando las palabras pronunciadas por su padre en el estrado, el diputado aseveró: “Hoy vimos al presidente Nicolás Maduro, a mi papá, de pie levantando la cara diciendo: he visto que se trata de un compendio de alegaciones ya presentadas anteriormente, acusaciones falsas y testimonios falsos en mi contra. Ya lo he leído, no es nada nuevo, soy totalmente inocente”.

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A lo largo del video, el dirigente rememoró la trayectoria jurídica y política de Cilia Flores, destacando su rol como abogada defensora del fallecido mandatario Hugo Chávez tras la acometida militar del 4 de febrero de 1992, así como su hito histórico al convertirse en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011.

#16Oct | ⚖️🇻🇪 El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que su padre, el presidente depuesto Nicolás Maduro Moros, y la ex primera dama Cilia Flores saldrán «más temprano que tarde» del centro de detención federal en Nueva York, donde permanecen recluidos desde enero pasado. 🏛️📑 Las declaraciones se produjeron pocas horas después de una audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon «no culpables» frente a los cargos ampliados presentados por la Fiscalía estadounidense, que incorporó acusaciones por conspiración para cometer torturas y extendió la imputación por narcoterrorismo a Flores. 🎥 Nicolás Maduro Guerra 🔗 Más detalles en https://t.co/qdvyL84jJk — El Nacional (@ElNacionalWeb) October 16, 2026

Asimismo, relató haber recibido reportes directos desde la ciudad de Nueva York por parte de personas que presenciaron la audiencia judicial y dieron testimonio de la entereza física e ideológica de los procesados.

En el plano interno venezolano, el dirigente ratificó su permanencia en el país y alineó su discurso con la estructura directiva que asumió las riendas operativas del Estado tras los acontecimientos del pasado 3 de enero.

“Nosotros seguimos aquí en Venezuela, dando la cara, sin escondernos de nada ni de nadie (...) trabajando al lado del gobierno nacional de la presidenta Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello”, afirmó.

Maduro Guerra concluyó manifestando que la resolución del expediente no vendrá por la vía de la confrontación militar, sino a través de la política internacional: “Estamos con la diplomacia y estamos con el diálogo y sabemos que Nicolás Maduro y Cilia Flores van a salir más temprano que tarde por la diplomacia y por el diálogo. Vamos a dar la jurídica porque la razón nos asiste y Dios está con nosotros”.