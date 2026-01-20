Mundo

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del derrocado dictador que Estados Unidos acusa de vínculos con las Farc

El Departamento de Justicia detalla envíos de cocaína, reuniones con las Farc y acuerdos para pagar cargamentos con armas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 10:43 a. m.
Nicolás Maduro Guerra reclama la libertad de su padre capturado por Estados Unidos.
Nicolás Maduro Guerra reclama la libertad de su padre capturado por Estados Unidos. Foto: Cuenta de Instagram @maduroguerra, AFP y Getty Images

El indictment presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, describe una conspiración criminal sostenida durante varios años para traficar cocaína hacia territorio estadounidense y apoyar estas operaciones con armamento, en coordinación con actores del narcotráfico y organizaciones armadas.

De acuerdo con la acusación, alrededor de 2017, Maduro Guerra habría participado directamente en el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia Miami, Florida. El documento judicial sostiene que, durante ese periodo, mantuvo comunicaciones con socios del narcotráfico para definir rutas, métodos de ocultamiento y destinos de la droga.

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Según el indictment, en esas conversaciones se discutió el envío de cocaína de baja calidad a Nueva York, al considerar que ese producto no podía ser comercializado en Miami. La acusación también señala que Maduro Guerra participó en la planificación de un cargamento de 500 kilogramos de cocaína, que sería descargado desde un contenedor de carga cerca de Miami, así como en el uso de contenedores de chatarra metálica para introducir droga en los puertos de Nueva York.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro. Foto: AFP

El expediente judicial sitúa otro episodio clave en o alrededor de 2020, cuando Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), organización catalogada como terrorista por Estados Unidos. Durante ese encuentro, según la Fiscalía, se discutieron arreglos para mover grandes cantidades de cocaína y armas, a través de Colombia, y hacia Estados Unidos.

Noticias Estados Unidos

Donald Trump quiere que Rusia haga parte del ‘Consejo de Paz’: se confirma oficialmente la invitación

Mundo

Entre lágrimas y gritos, madre venezolana ruega por la liberación de su hijo encarcelado por el régimen chavista

Noticias Estados Unidos

Donald Trump provoca tensión internacional al difundir imagen donde EE. UU. “absorbe” Groenlandia, Canadá y Venezuela

Noticias Estados Unidos

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

Mundo

Edmundo González denuncia que su yerno fue encarcelado por una “venganza política” del régimen chavista

Deportes

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Mundo

La sorprendente recepción del Hard Rock Stadium a Donald Trump y Marco Rubio en final de fútbol americano

Mundo

Venezuela recibe un vuelo con 235 migrantes deportados de EE. UU., el segundo tras la captura de Maduro

Mundo

Diosdado Cabello rompe el silencio sobre liberación de presos políticos en Venezuela y dio detalles del proceso

Mundo

“Resultaba insoportable”: el testimonio de Camilo Pierre Castro tras ser torturado en una cárcel de Venezuela

La acusación precisa que estas operaciones estaban proyectadas para desarrollarse a lo largo de un periodo de seis años, hasta aproximadamente 2026. Además, el indictment sostiene que Maduro Guerra planteó pagar a las Farc con armas como parte de los acuerdos relacionados con los cargamentos de cocaína.

Nicolás Maduro manda mensaje a su familia desde la prisión en Estados Unidos: “Nosotros estamos bien”

Estos hechos se enmarcan en una conspiración más amplia, en la que, según el documento judicial, participaron Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores de Maduro, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, junto con otras personas aún no identificadas.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros. Foto: X/@nicmaduroguerra

La Fiscalía afirma que los acusados fabricaron, distribuyeron y poseyeron sustancias controladas con la intención, el conocimiento o la causa razonable para creer que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos, incluyendo aguas dentro de las 12 millas náuticas de la costa estadounidense, en violación de la legislación federal sobre narcóticos.

El indictment fue hecho público cuando Estados Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro, y forma parte del mismo expediente que sustenta los cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo contra el círculo más cercano del poder en Venezuela.

Más de Mundo

EE.UU.

Donald Trump quiere que Rusia haga parte del ‘Consejo de Paz’: se confirma oficialmente la invitación

Madre ruega por la liberación de su hijo en Venezuela

Entre lágrimas y gritos, madre venezolana ruega por la liberación de su hijo encarcelado por el régimen chavista

El presidente de Estados Unidos compartió en Truth Social una imagen alterada en la que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como parte del territorio estadounidense, generando reacciones diplomáticas

Donald Trump provoca tensión internacional al difundir imagen donde EE. UU. “absorbe” Groenlandia, Canadá y Venezuela

Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos necesita Groenlandia.

Antes de las reuniones en Davos, Donald Trump lanza críticas a país europeo en medio de tensiones por Groenlandia

Edmundo González y su yerno, Rafael Tudares

Edmundo González denuncia que su yerno fue encarcelado por una “venganza política” del régimen chavista

Nicolás Maduro Guerra, Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del derrocado dictador que Estados Unidos acusa de vínculos con las Farc

x

Imágenes | Solo quedan cuatro en la carrera por el Super Bowl, definidos los semifinalistas de la NFL: resumen de la ronda divisional

Masiva recepción a Trump en Miami

La sorprendente recepción del Hard Rock Stadium a Donald Trump y Marco Rubio en final de fútbol americano

x

Advierten una “emergencia de derechos humanos” en Estados Unidos por el avance de prácticas autoritarias del Gobierno de Trump

Un avión que transportaba venezolanos deportados de Estados Unidos se desplaza tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Venezuela recibe un vuelo con 235 migrantes deportados de EE. UU., el segundo tras la captura de Maduro

Noticias Destacadas