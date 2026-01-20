Nicolás Maduro Guerra, el hijo del derrocado dictador que Estados Unidos acusa de vínculos con las Farc

El indictment presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, describe una conspiración criminal sostenida durante varios años para traficar cocaína hacia territorio estadounidense y apoyar estas operaciones con armamento, en coordinación con actores del narcotráfico y organizaciones armadas.

De acuerdo con la acusación, alrededor de 2017, Maduro Guerra habría participado directamente en el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia Miami, Florida. El documento judicial sostiene que, durante ese periodo, mantuvo comunicaciones con socios del narcotráfico para definir rutas, métodos de ocultamiento y destinos de la droga.

Según el indictment, en esas conversaciones se discutió el envío de cocaína de baja calidad a Nueva York, al considerar que ese producto no podía ser comercializado en Miami. La acusación también señala que Maduro Guerra participó en la planificación de un cargamento de 500 kilogramos de cocaína, que sería descargado desde un contenedor de carga cerca de Miami, así como en el uso de contenedores de chatarra metálica para introducir droga en los puertos de Nueva York.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro. Foto: AFP

El expediente judicial sitúa otro episodio clave en o alrededor de 2020, cuando Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), organización catalogada como terrorista por Estados Unidos. Durante ese encuentro, según la Fiscalía, se discutieron arreglos para mover grandes cantidades de cocaína y armas, a través de Colombia, y hacia Estados Unidos.

La acusación precisa que estas operaciones estaban proyectadas para desarrollarse a lo largo de un periodo de seis años, hasta aproximadamente 2026. Además, el indictment sostiene que Maduro Guerra planteó pagar a las Farc con armas como parte de los acuerdos relacionados con los cargamentos de cocaína.

Estos hechos se enmarcan en una conspiración más amplia, en la que, según el documento judicial, participaron Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores de Maduro, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, junto con otras personas aún no identificadas.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros. Foto: X/@nicmaduroguerra

La Fiscalía afirma que los acusados fabricaron, distribuyeron y poseyeron sustancias controladas con la intención, el conocimiento o la causa razonable para creer que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos, incluyendo aguas dentro de las 12 millas náuticas de la costa estadounidense, en violación de la legislación federal sobre narcóticos.

El indictment fue hecho público cuando Estados Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro, y forma parte del mismo expediente que sustenta los cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo contra el círculo más cercano del poder en Venezuela.