Mundo

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Estados Unidos logró la captura del dictador venezolano en una operación sin precedentes dentro de Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

4 de enero de 2026, 6:34 p. m.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro. Foto: Nicolás Maduro (Instagram: @maduroguerra) / AFP

El hijo del dictador venezolano, Nicolás Maduro, rompió el silencio y habló este domingo, 4 de enero, después de la captura de su padre por parte del Ejército de Estados Unidos.

En el audio publicado por la periodista venezolana, Madelein García, se puede oír al hijo del dictador venezolano hablar sobre la situación que vive el país tras el operativo que dio con la captura de su padre y Cilia Flores.

“Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer, ¿nos duele?, claro que nos duele, claro que nos da ‘arrechera’”, dijo el hijo de Maduro.

“Pero no van a poder, no jodan, se lo juro por mi vida, se los juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”, dijo.

Mundo

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Noticias Estados Unidos

Temporada histórica de reembolsos en EE. UU.: así es como puede pedir su cheque de más de 4.000 dólares

Mundo

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Mundo

Imágenes satelitales muestran daños en el lugar donde estaba Nicolás Maduro al ser capturado por EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

Mundo

Captura de Nicolás Maduro: así vivieron el operativo los vecinos de La Guaira. “Llega a caer un misil de estos para acá y no queda nada”

Mundo

Marco Rubio destapó detalle clave que impactaría el futuro de Venezuela: “Muy diferente”. Esta es la declaración

Bogotá

Entre banderas y lágrimas: migrantes venezolanos no paran de celebrar desde Bogotá el giro histórico de su país

Política

“Petro es el canciller de Maduro... Tiene que estar muy asustado”: Andrés Pastrana, tras la captura del dictador

Nación

ELN se “solidariza” con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro: este es el mensaje del Comando Central

Nicolás Maduro Guerra instó a los ciudadanos a salir a las calles y aseguró que pedirá la liberación de su padre.

China sorprende con una exigencia a EE. UU. tras captura de Maduro y lanza advertencia a ciudadanos en Venezuela

“Después se verá la historia, dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará, lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y pedir que liberen sano y salvo a Nicolás Maduro Moros y a Cilia a Flores”, dijo.

“Estoy firme, estamos en mi familia, está firme, firme y nosotros vamos para adelante, así que disculpen si me emocioné un poquito es que quería hablarles desde el corazón”, aseveró el hijo del dictador venezolano.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros Foto: X/@nicmaduroguerra

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Nicolás Maduro Guerra por su rol como funcionario del gobierno venezolano y por su cercanía política con su padre, bloqueando sus posibles activos en EE. UU. y prohibiendo que ciudadanos estadounidenses negocien con él.

Este mes, se develó una acusación judicial federal en Nueva York en la que Nicolás Maduro Guerra aparece nombrado junto con su padre y otros altos funcionarios en cargos como conspiración de narcotráfico y participación en redes de tráfico de cocaína que supuestamente beneficiaban al régimen venezolano.

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Esta acusación proviene del Distrito Sur de Nueva York y forma parte de un expediente más amplio contra la “Red de los Soles” y otros grupos criminales.

Estados Unidos trabajará con la actual cúpula venezolana si toma las “decisiones adecuadas”, según declaró el secretario de Estado, mientras en Caracas los militares respaldaron a Delcy Rodríguez tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.
Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. Foto: Getty Images

Hablar de elecciones en Venezuela “es prematuro en este momento”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Más de Mundo

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Economia

Temporada histórica de reembolsos en EE. UU.: así es como puede pedir su cheque de más de 4.000 dólares

Vladimir Padrino López junto a militares

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro

Imágenes satelitales muestran daños en el lugar donde estaba Nicolás Maduro al ser capturado por EE. UU.

x

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

CARACAS, VENEZUELA

Captura de Nicolás Maduro: así vivieron el operativo los vecinos de La Guaira. “Llega a caer un misil de estos para acá y no queda nada”

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, es quien más impulsa el aumento de la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Marco Rubio destapó detalle clave que impactaría el futuro de Venezuela: “Muy diferente”. Esta es la declaración

Xi Jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump

China sorprende con una exigencia a EE. UU. tras captura de Maduro y lanza advertencia a ciudadanos en Venezuela

.

Papa León XIV envía mensaje al pueblo de Venezuela: “El bienestar debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”

Noticias Destacadas