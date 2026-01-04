Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

El hijo del dictador venezolano, Nicolás Maduro, rompió el silencio y habló este domingo, 4 de enero, después de la captura de su padre por parte del Ejército de Estados Unidos.

En el audio publicado por la periodista venezolana, Madelein García, se puede oír al hijo del dictador venezolano hablar sobre la situación que vive el país tras el operativo que dio con la captura de su padre y Cilia Flores.

“Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer, ¿nos duele?, claro que nos duele, claro que nos da ‘arrechera’”, dijo el hijo de Maduro.

— Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 4, 2026

“Pero no van a poder, no jodan, se lo juro por mi vida, se los juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”, dijo.

Nicolás Maduro Guerra instó a los ciudadanos a salir a las calles y aseguró que pedirá la liberación de su padre.

“Después se verá la historia, dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará, lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y pedir que liberen sano y salvo a Nicolás Maduro Moros y a Cilia a Flores”, dijo.

“Estoy firme, estamos en mi familia, está firme, firme y nosotros vamos para adelante, así que disculpen si me emocioné un poquito es que quería hablarles desde el corazón”, aseveró el hijo del dictador venezolano.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros Foto: X/@nicmaduroguerra

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Nicolás Maduro Guerra por su rol como funcionario del gobierno venezolano y por su cercanía política con su padre, bloqueando sus posibles activos en EE. UU. y prohibiendo que ciudadanos estadounidenses negocien con él.

Este mes, se develó una acusación judicial federal en Nueva York en la que Nicolás Maduro Guerra aparece nombrado junto con su padre y otros altos funcionarios en cargos como conspiración de narcotráfico y participación en redes de tráfico de cocaína que supuestamente beneficiaban al régimen venezolano.

Esta acusación proviene del Distrito Sur de Nueva York y forma parte de un expediente más amplio contra la “Red de los Soles” y otros grupos criminales.

Estados Unidos trabajará con la actual cúpula venezolana si toma las “decisiones adecuadas”, según declaró el secretario de Estado, mientras en Caracas los militares respaldaron a Delcy Rodríguez tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. Foto: Getty Images

Hablar de elecciones en Venezuela “es prematuro en este momento”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.