Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, Diosdado Cabello habló de cómo se siente con la situación.

En el video, que ha circulado ampliamente por redes sociales, se ve al Ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, junto a una foto del recién capturado Nicolás Maduro y una pintura de Hugo Chávez y Simón Bolívar.

Cabello afirmó sentirse “emocionalmente consternado”, además de “golpeado y con mucho dolor”; de igual manera, aseveró que tiene temor.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Diosdado Cabello: “Estoy emocionalmente consternado, golpeado, y con mucho dolor y sobre todo temor…” pic.twitter.com/wKH2V2CZRM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

Esto se da después de que en días pasados saliera con fusil en mano, chaleco antibalas con una pequeña bandera en medio, que evoca la bandera de guerra a muerte que se utilizó en el periodo de la independencia por parte de los ejércitos patriotas que lideró Simón Bolívar.

Esta noche, Diosdado Cabello recorre el centro de Caracas junto a un grupo de policías.



“¡Leales siempre, traidores nunca!”. pic.twitter.com/KEcqRKa3tg — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 6, 2026

También había dicho anteriormente: “No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo”.

El operativo que llevó a cabo el Gobierno de Estados Unidos logró dar con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores; tuvo lugar en la madrugada del 3 de enero.

Maduro y su esposa deberán enfrentar la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan. Estados Unidos venía generando presión desde hace algún tiempo cuando realizó un despliegue militar para hacerle frente al narcotráfico y poder frenar el flujo de contrabando en el Caribe.

Diosdado Cabello afirma sentir temor. Foto: Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved/Getty Images/Montaje:SEMANA

Tras este despliegue, Estados Unidos perpetró ataques a las denominadas “narcolanchas”, y de igual manera hizo interceptaciones a buques petroleros.

La captura de Maduro ha suscitado debate, pues hay quienes afirman que este operativo pudo haber violado el Derecho Internacional.

El Gobierno estadounidense ha propuesto hacer una transición democrática con la ayuda de la recién posesionada como presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump se refirió a María Corina Machado como “una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

Por su parte, Machado hizo explícito su deseo de regresar al territorio venezolano en una entrevista con Fox News “Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible”.

Donald Trump y María Corina Machado. Foto: AFP / REUTERS

En un comunicado de la Casa Blanca se indica que los ingresos que Venezuela obtendrá del acuerdo petrolero entre los dos países solo podrán ser utilizados para comprar productos hechos en Estados Unidos.

Donald Trump calificó el operativo realizado en Venezuela como “brillante a nivel táctico”; además, indicó que el control de Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años.