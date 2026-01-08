Mundo

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

Las declaraciones tuvieron lugar en su programa televisado en cadena nacional.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

8 de enero de 2026, 5:29 p. m.
Diosdado Cabello y Donald Trump.
Diosdado Cabello y Donald Trump. Foto: Getty Images

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, Diosdado Cabello habló de cómo se siente con la situación.

En el video, que ha circulado ampliamente por redes sociales, se ve al Ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, junto a una foto del recién capturado Nicolás Maduro y una pintura de Hugo Chávez y Simón Bolívar.

Cabello afirmó sentirse “emocionalmente consternado”, además de “golpeado y con mucho dolor”; de igual manera, aseveró que tiene temor.

Esto se da después de que en días pasados saliera con fusil en mano, chaleco antibalas con una pequeña bandera en medio, que evoca la bandera de guerra a muerte que se utilizó en el periodo de la independencia por parte de los ejércitos patriotas que lideró Simón Bolívar.

Mundo

Trump confirma que sí hubo una réplica de entrenamiento militar para capturar a Maduro

Mundo

El régimen de Maduro liberó al opositor Juan Pablo Guanipa, al yerno de Edmundo González y a otros opositores en Venezuela

Mundo

¿Quién era Renee Nicole Good? La historia de la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis

Mundo

Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

Mundo

El Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo tras la captura de Maduro

Noticias Estados Unidos

Luto en una familia presidencial de Estados Unidos: muere Tatiana Schlossberg tras luchar contra el cáncer; funeral reúne celebridades

Mundo

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

Nación

Canciller revela los pasos para el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos y la posible mediación con Venezuela

Mundo

El mundo le responde a Trump: reacciones tras retirada de Estados Unidos de 66 organismos internacionales

Noticias Estados Unidos

Indignación en Estados Unidos: se esperan protestas por la muerte de la mujer que fue atacada por agente del ICE

También había dicho anteriormente: “No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo”.

El operativo que llevó a cabo el Gobierno de Estados Unidos logró dar con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores; tuvo lugar en la madrugada del 3 de enero.

Maduro y su esposa deberán enfrentar la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan. Estados Unidos venía generando presión desde hace algún tiempo cuando realizó un despliegue militar para hacerle frente al narcotráfico y poder frenar el flujo de contrabando en el Caribe.

Esto se dio tras la captura de Maduro.
Diosdado Cabello afirma sentir temor. Foto: Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved/Getty Images/Montaje:SEMANA

Tras este despliegue, Estados Unidos perpetró ataques a las denominadas “narcolanchas”, y de igual manera hizo interceptaciones a buques petroleros.

La captura de Maduro ha suscitado debate, pues hay quienes afirman que este operativo pudo haber violado el Derecho Internacional.

El Gobierno estadounidense ha propuesto hacer una transición democrática con la ayuda de la recién posesionada como presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump se refirió a María Corina Machado como “una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

Por su parte, Machado hizo explícito su deseo de regresar al territorio venezolano en una entrevista con Fox News “Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible”.

Donald Trump a Maria Corina Machado
Donald Trump y María Corina Machado. Foto: AFP / REUTERS

En un comunicado de la Casa Blanca se indica que los ingresos que Venezuela obtendrá del acuerdo petrolero entre los dos países solo podrán ser utilizados para comprar productos hechos en Estados Unidos.

Donald Trump calificó el operativo realizado en Venezuela como “brillante a nivel táctico”; además, indicó que el control de Estados Unidos sobre Venezuela podría durar años.

Más de Mundo

Trump confirma que sí hubo una réplica de entrenamiento militar para capturar a Maduro

Trump confirma que sí hubo una réplica de entrenamiento militar para capturar a Maduro

Juan Pablo Guanipa y Rafael Tudares

El régimen de Maduro liberó al opositor Juan Pablo Guanipa, al yerno de Edmundo González y a otros opositores en Venezuela

Diosdado Cabello y Donald Trump.

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

¿Quién es Nicole Good?

¿Quién era Renee Nicole Good? La historia de la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis

Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela.

Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

Donald Trump, Nicolás Maduro

El Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo tras la captura de Maduro

x

Luto en una familia presidencial de Estados Unidos: muere Tatiana Schlossberg tras luchar contra el cáncer; funeral reúne celebridades

Publicación oficial de la Casa Blanca del 8 de enero de 2026 en la que se afirma que Venezuela destinará los ingresos del nuevo acuerdo petrolero a la compra exclusiva de productos fabricados en Estados Unidos.

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

Trump + Maduro

El mundo le responde a Trump: reacciones tras retirada de Estados Unidos de 66 organismos internacionales

Donald Trump, Rand Paul, Gustavo Petro

¿Quién es Rand Paul, el senador republicano que fue clave en la llamada entre Petro y Trump?

Noticias Destacadas