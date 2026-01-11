Mundo

Nicolás Maduro manda mensaje a su familia desde la prisión en Estados Unidos: “Nosotros estamos bien”

El Gobierno ha convocado marchas en defensa de Maduro cada día desde el ataque estadounidense el pasado sábado 3 de enero.

Redacción Mundo
11 de enero de 2026, 8:33 p. m.
Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto de Venezuela, aseguró que su padre está “bien” en Estados Unidos, según un video publicado en las últimas horas por un dirigente de su partido.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, expresó Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, al citar a su padre.

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

“Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, añadió el hijo de Nicolás Maduro tras el mensaje de su padre.

El Gobierno venezolano ha convocado marchas en defensa de Maduro cada día desde el ataque estadounidense el pasado sábado 3 de enero, que dejó al menos 100 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.

Este sábado, apenas cerca de 1.000 manifestantes, ondeando banderas y pancartas con el rostro del derrocado mandatario y de su esposa, se concentraron en el oeste de Caracas, mientras unos pocos cientos en el distrito oriental de Petare.

Manifestación en apoyo a Nicolás Maduro en Caracas.
Manifestación en apoyo a Nicolás Maduro en Caracas. Foto: AFP

La movilización coincidió con el aniversario de investidura de Maduro para un tercer mandato, tras unas elecciones cuestionadas por la oposición, Estados Unidos y otros países, que le exigieron —sin éxito- presentar las actas electorales.

“Voy a marchar las veces que sea necesario hasta que Nicolás y Cilia regresen”, dijo a la AFP Soledad Rodríguez, de 69 años, en la concentración en el sector popular de El Valle.

Dirigentes de peso del chavismo como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello o la propia Delcy Rodríguez no participaron en las movilizaciones.

Exasesor de Donald Trump habla sobre el futuro del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro y lanza advertencia: “Cuando él pierda la paciencia”.

“No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente”, dijo Rodríguez durante una visita a una feria agrícola en el icónico barrio de Petare, donde también hubo una pequeña concentración por Maduro.

“Lo vamos a rescatar, claro que sí”, añadió en el acto transmitido por la televisión estatal.

