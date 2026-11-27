A comienzos de noviembre, el hijo de Nicolás Maduro concedió una entrevista exclusiva en Caracas a periodistas de los medios Brasil de Fato y El Grito del Sur (Argentina).

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En su primera entrevista con medios latinoamericanos desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra habló sobre las condiciones de “reclusión” de su padre en Estados Unidos, las conversaciones que mantiene diariamente con el exdictador venezolano y las gestiones políticas y diplomáticas para conseguir su liberación.

En declaraciones al medio brasileño, el parlamentario describió el impacto que tuvo la operación estadounidense del 3 de enero en su familia.

Maduro Guerra comparó lo ocurrido con un combate de boxeo: “Te dan un golpe, caes al suelo y empieza la cuenta. Te levantas en el séptimo conteo y todavía estás viendo estrellas”, dijo.

Reconoció que fue un golpe muy duro, especialmente por la incertidumbre que vivieron durante varias horas, cuando desconocían si su padre seguía con vida. Según relató, llegó a pensar que había sido asesinado porque ninguno de los principales dirigentes del chavismo tenía información sobre su paradero.

El diputado aseguró que mantiene comunicación diaria con Maduro, mediante llamadas que se realizan puntualmente a las ocho de la noche, hora venezolana. Durante esas conversaciones hablan de política, asuntos familiares y béisbol.

Según Maduro Guerra, su padre ha perdido dos dientes, sufrió una lesión en una rodilla durante su captura y pesa actualmente 96 kilos.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, Nicolás Maduro Moros. Foto: X/@nicmaduroguerra

Sobre Cilia Flores, advirtió que presenta problemas cardíacos y necesita una intervención quirúrgica que, según su versión, no acepta realizarse debido a las condiciones sanitarias del centro penitenciario.

“El proceso es ilegal, injusto e ilegítimo. Pero, en este momento, exigimos que al menos las condiciones de reclusión sean acordes con su edad y estado de salud”, afirmó en la entrevista concedida a Brasil de Fato.

En el plano judicial, Maduro Guerra sostuvo que las acusaciones contra sus familiares responden a motivaciones políticas y consideró que su liberación no dependerá exclusivamente de los tribunales, sino de las negociaciones diplomáticas.

En ese sentido, manifestó su respaldo a la estrategia de diálogo impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez. “Estoy 100 % convencido de que el camino es el diálogo, la conversación y la resolución de las diferencias mediante el encuentro”, señaló.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Foto: GC Images

Maduro Guerra respaldó el rol de Delcy Rodríguez tras la captura de su padre. “Hay tres actos soberanos que legitiman a Delcy como vicepresidenta: el 14 de abril de 2013, el 20 de mayo de 2018 y el 28 de julio de 2024, elecciones presidenciales que eligieron a Nicolás Maduro por mandato soberano”, dijo.

“Si usted reconoce a Delcy, está reconociendo el poder original del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro, en virtud de su autoridad, nombró a Delcy y la mantuvo en el cargo durante muchos años”, agregó en la entrevista con Brasil de Fato.

Finalmente, el diputado reivindicó la continuidad del chavismo y reconoció que los acontecimientos del 3 de enero obligan a su movimiento a revisar errores y emprender una etapa de reconstrucción.

El diputado Nicolás Maduro Guerra. Foto: AFP

Aun así, insistió en que el proyecto bolivariano conserva respaldo popular y defendió un modelo de “socialismo con democracia absoluta” para Venezuela.