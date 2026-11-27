Las autoridades de Costa Rica impidió la entrada de la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese.

Relatora de la ONU condecorada por Gustavo Petro fue retenida en el aeropuerto de Costa Rica

La medida fue defendida por el Gobierno costarricence asegurando que sobre ella pesa “una alerta internacional por vínculos con actos terroristas”. Albanese viajaba invitada por la Universidad de Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa por su trayectoria.

“La Policía Profesional de Migración ha aplicado un rechazo al ingreso de esta persona con sustento en lo que indica la Ley General de Migración y Extranjería en virtud de que esta señora tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas”, dijo el director de Migración y Extranjería, Omer Badilla.

#País. El director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, dijo que se rechazó el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, porque tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas. https://t.co/YOkol32YlL — Semanario Universidad (@SemanarioU) November 27, 2026

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo estar “muy preocupado” por la decisión de Costa Rica de impedir la entrada en el país de la relatora de la ONU.

“Pedimos a las autoridades que reconsideren esta decisión con carácter urgente y le permitan entrar en el país”, indicó Volker Türk después de que el gobierno costarricense le negara la entrada.

En un breve comunicado compartido en redes sociales, Turk ha señalado que esta medida “resulta difícil de conciliar” con el compromiso histórico de Costa Rica con la defensa de los Derechos Humanos, y ha instado a las autoridades costarricenses a revisar “urgentemente” su decisión, permitiendo la entrada de Albanese en el país.

Francesca Albanese, relatora ONU sobre territorios palestinos ocupados. Foto: Cancillería

La representante de Naciones Unidas asegura haber vivido “una situación bastante intimidante” en el Aeropuerto Juan Santamaría, desde el que varios agentes pretendían colocarla en un vuelo de regreso a París.

Tras comprobar su identidad, las autoridades “aceptaron” que no fuese a París, sino a México, su siguiente destino. Sin embargo, la Sala Constitucional de Costa Rica ha ordenado más tarde “adoptar las medidas necesarias” para que permanezca en el país mientras se resuelve el recurso de habeas corpus presentado a su favor.

Estados Unidos impuso sanciones a Albanese después de que criticara la política de Washington sobre Gaza.

“Es lamentable que un país se alinee a las decisiones poco justas de los Estados Unidos”, expresó la relatora, al señalar que ese país e Israel son los únicos territorios donde tiene prohibido entrar.

Por su lado, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, reaccionó a la medida.

אני מברך את ממשלת קוסטה ריקה על החלטתה למנוע את כניסתה של ״דווחית״ האו״ם פרנצ׳סקה אלבנזה, למדינה. מי שמנצל את המנדט שניתן לו מטעם האו״ם כדי להפיץ תעמולה נתעבת, להעניק לגיטימציה לארגוני טרור, לחלל את זכרם של ששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה ולהכפיש ללא הרף את ישראל ואת ארה״ב, צריך לשאת בהשלכות מעשיו. — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 27, 2026

“Felicito al Gobierno de Costa Rica por su decisión de negar la entrada” a Albanese, escribió en X

En diciembre pasado, Albanese criticó un tratado de libre comercio (TLC) de Costa Rica con Israel y pidió pausar su ratificación, lo que provocó el rechazo del gobierno al considerar que se inmiscuía en asuntos internos.