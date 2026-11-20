Podrían disimular, elevar una potente voz de protesta ante verdaderos ataques a periodistas que no comulgan con sus ideas. Pero a la ONU no le preocupa exhibir su sesgo izquierdista, su falta de imparcialidad.

Lo de emitir un comunicado contra Jerome Sanabria por discrepar en X con Ana Cristina Restrepo resulta lamentable, bochornoso. Lo insólito es que, en esa organización, supuestamente neutral, nadie aconseje a los máximos responsables mantener distancia ante un debate normal en toda democracia. Que no insulten nuestra inteligencia al pretender convertir en atropello a la libertad de expresión lo que es un simple intercambio de opiniones entre dos jóvenes.

“Rechazamos los mensajes estigmatizantes y los ataques personales contra la periodista Ana Cristina Restrepo, incluidos señalamientos sin ningún sustento”, reza un aparte del grotesco comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. “Ninguna periodista debería ver amenazada su integridad, o su seguridad o su labor por el ejercicio de su profesión o por sus opiniones”.

No satisfechos con el absurdo de su reclamo, solicitan para su amiga camioneta blindada, chofer y escoltas. Y concretar el esquema de seguridad no según criterios de expertos, sino conforme a los deseos de la joven colega: “Llamamos a las autoridades competentes a evaluar de manera urgente los riesgos y, en consulta con Ana Cristina Restrepo, a adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad”.

Cierran el escrito con una frase a modo de irrisoria y mezquina amenaza: “ONU Derechos Humanos seguirá dando seguimiento a la situación de la periodista Restrepo”.

Es decir, para dicho organismo internacional, Jerome es una peligrosa activista capaz de atentar contra una persona o mandarle matones por el solo hecho de rebatir sus ideas.

Lo triste del caso es que una institución necesaria, que merecería admiración en todo el planeta, se empeñe en desprestigiarse al inventar causas para defender sus ruines intereses.

Los funcionarios de la ONU quieren seguir viviendo en Colombia del cuento de la supervisión de la fallida paz de Juan Manuel Santos. Ya lograron quedarse un año más, con funciones recortadas, y deben considerar conveniente, para justificar su prescindible desempeño, contar con el respaldo de opinadores jóvenes. Y, al mismo tiempo, desacreditar a nacientes líderes sociales, de la misma edad, que difundan críticas con bases sólidas.

De ahí proviene su irracional rechazo a Jerome, estudiante de Derecho que, pese a tener solo 20 años, conquistó el respeto de miles de personas por sustentar sus análisis de manera calmada y rigurosa. Las críticas que hizo al proceso de paz, que tanto han molestado, responden a cifras oficiales y datos irrefutables. Pero, incluso si comentara lo que se le antojara sin basarlo en hechos comprobados, jamás Derechos Humanos de la ONU debería intervenir. Y no vayan a alegar que no la mencionan, porque su nombre se adivina en cada línea del comunicado.

También deberían admitir que no soportan la posición ideológica de Jerome, menos aún su respaldo a De La Espriella y a Álvaro Uribe. O que, en lugar de ser una bruta y violenta descerebrada, como considerarán a uribistas y abelardistas, se ganara respeto por sus valientes y argumentadas posiciones respecto a la reforma pensional petrista.

Y que volviera ropa de trabajo a la radical Restrepo, acostumbrada a lanzar acusaciones descabelladas sin mesura ni sustento.

Después de tan rápida actuación para dizque defender a una periodista de supuestas amenazas por controvertir a una derechista, cabría hacerle a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU unas preguntas.

¿Dónde buscamos su comunicado de respaldo a Vicky Dávila cuando Gustavo Petro y otros la tildaron de periodista de la mafia? ¿Y cuando el entonces presidente dijo que era del Mossad y en Cali la injurió de manera grave frente a las hordas de la Primera Línea? Eran ofensas reales, de alta peligrosidad.

En todo caso, esa desproporcionada reacción de la ONU es una muestra más de que perdió el norte hace tiempo. No son conscientes de que cada día pierden prestigio por su pasividad en un mundo convulso y por haberse convertido en un costoso y desbordado fortín burocrático de políticos.

La puerta giratoria lo confirma la chilena Michelle Bachelet: dejó la presidencia y la nombraron directora de ONU Mujeres. Abandonó el puesto para presentarse a la reelección, ganó y tras el segundo mandato retornó a la ONU como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Y en estas últimas semanas, su aborrecido Nayib Bukele les acaba de asestar un mazazo. Mientras miles de haitianos abarrotaron las calles de Puerto Príncipe para agradecer al presidente salvadoreño su lucha contra las bandas criminales que los tenían subyugados, tildaron de figura decorativa a la Fuerza de Supresión de Pandillas de la ONU. No les sirvió para nada.