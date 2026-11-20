Nunca pensé en tener un perro. Las expresiones de cariño desbordadas hacia una mascota solían fastidiarme, además del olor característico de muchas de las casas en las que habita una mascota. Un perro era solo eso, un perro; por eso siempre rechacé esas afirmaciones desbordadas frente a estos animales, como llamarlos “parte de la familia”.

Hace tres años mi hija mayor emprendió su camino a la universidad. Se iría por largo tiempo. Apoyados en consejos de expertos, se pensó que la compañía de un perro podría ser una buena decisión para que sus dos hermanos menores llenaran el vacío de su partida. Nuestra amiga y sicóloga nos ofreció una cría de su mascota como regalo, y dijimos sí a regañadientes.

Silver llegó con un mes de nacido a un hogar en el que jamás había vivido una mascota. Era una bolita de pelos blanca, con un ojo color miel y el otro mitad azul, mitad miel, una rareza que lo hacía único. Parecía un peluche, todo blanco, pero con las orejas y el arco de los ojos gris plateado. Por eso lo llamamos Silver. Muy pronto su belleza física y su ternura chocaron con los desastres de tener un cachorrito en casa: se orinaba en el tapete de la sala, lloraba durante la noche, mordía con unos dientes filosísimos todo lo que se le atravesaba. En nuestra ignorancia absoluta, pensamos que podíamos entrenar a nuestro perro para hacer las cosas que se ven en los videos: traer el control remoto, caminar junto a nosotros sin necesidad de correa, dar la pata, hacer volteretas. ¡Qué inocentes éramos! Silver era un husky siberiano, tal vez el perro más difícil de entrenar. Los siberianos son tercos, no pierden la mínima oportunidad de escapar, no siguen instrucciones y pueden ignorar a sus amos, aunque entiendan perfectamente la instrucción que se les da, simplemente porque no quieren obedecer. Nuestra máxima hazaña fue lograr que diera la pata antes de premiarlo con una salchicha.

Silver se subía a los muebles, a las camas; no podía ver la puerta abierta porque se escapaba a la casa vecina y se comía el alimento de los gatos. Muchas veces teníamos que salir a buscarlo por el conjunto porque había emprendido la huida. Solo el grito de “¡Silver, pollito!” lo hacía regresar corriendo.

Este terremoto con cara de lobo despertaba miedo en los que lo veían pasar; pocos sabían que era el perro más tonto del mundo. Si hubieran entrado a robar, les habría saltado feliz a los ladrones y luego les hubiera pedido que le rascaran la panza. Si alguien hubiera querido llevárselo, habría bastado un pedazo de pan para seducirlo. Cuando estaba en la puerta, esperando la llegada de mis hijos del colegio, algunos niños vecinos pasan a sobarle la cabeza. Él aceptaba gustoso mientras entrecerraba los ojos.

Poco a poco, este perrito empezó a llenarlo todo: cada despertar, cuando subía muy temprano a mi habitación y con las dos patas delanteras golpeaba la puerta para exigir que le abrieran. Cada almuerzo en el que, tan pronto servían la mesa, ladraba para que le sirvieran a él también. Cada tarde en la que se sentaba junto a mí para acompañar mis largas horas frente al computador. Cada noche en la que se acomodaba junto al televisor para ver él también la serie de turno. Y antes de dormir, Silver nos buscaba uno a uno para que le sobáramos la barriga.

Silver dejó de ser simplemente un perro. Era el punto que unía a nuestra familia. Todos queríamos llegar a la casa para abrazarlo. En cada viaje, junto a los regalos de la familia, iba también un huesito o una galleta o un juguete. Las fotos de los celulares se llenaron de fotos de “cheché”, “el gordo”, “nené perrito” o “nené lindo”, como empezamos a llamarlo.

Con mis otros dos hijos a punto de partir también a la universidad, me imaginaba mi vida futura junto a mi esposo y con Silver llenando ese “nido vacío”. Lo vería envejecer también, al tiempo que envejecíamos nosotros.

El 25 de mayo, mientras daba su paseo de mañana, Silver orinó sangre. Los exámenes mostraron que una garrapata le había ocasionado una enfermedad de la que jamás había escuchado: erliquia canina. Sus plaquetas empezaron a caer de forma precipitada y, a pesar de medicamentos, del amor de Stefanny, su veterinaria, y del cuidado de toda la familia, su salud comenzó a flaquear. Ya no corría, ni siquiera quería caminar. No jugaba, solo permanecía todo el día junto a mí. Aunque por momentos mostraba mejoría, sus ojitos de dos colores cada vez tenían una mirada más triste. El pasado 5 de noviembre, sus indicadores de sangre se precipitaron y requirió una transfusión de urgencia. Cuando llegó de la clínica, lo abracé, le di su pollito y le rasqué su barriga. Pero también le dije al oído que, si estaba cansado de luchar, descansara tranquilo, pues no era justo que sufriera por el egoísmo de querer tenerlo junto a mí. Al otro día, yo viajaba muy temprano. Él sabía que yo debía irme, para poder irse él también. Se despertó cuando ya me había ido, no quiso comer y en pocos minutos empezó a deteriorarse. Aunque mi hijo menor trató de llevarlo a urgencias, no había nada que hacer. Silver se paró un segundo, miró a los ojos a mi hijo, lloró y se volteó para que le rascara la panza. Dio un suspiro y murió.

El dolor por la muerte de una mascota es casi que un duelo inconfesable. No es posible decir abiertamente que duele, porque para los demás “es solo un perro”. Pero quienes hemos sentido este amor sabemos que no es así. Es el miembro más fiel, noble y frágil de una familia que se va.

Solo me consuela pensar que seguro hay un lugar también a donde van los perritos, y que allí debe estar Silver corriendo y comiendo su pollito.