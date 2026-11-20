La sorpresiva visita esta semana que termina del secretario de Defensa (perdón, de Guerra, pues cambiaron el nombre) de los Estados Unidos, Peter Hegseth, a Venezuela, manda unos mensajes clarísimos al rodrigato, por un lado, y a la criminalidad asentada en ese país –en especial los narcos, el ELN y las Farc–. También es una gran oportunidad para que Colombia, de la mano con Estados Unidos, contribuya en la reforma profunda de las fuerzas militares de Venezuela y, asimismo, conjuntamente trabajen para combatir esa delincuencia, que tanto daño ha hecho en ambos países.

La primera razón del viaje es la firma de un acuerdo militar entre los dos países. Si bien aún no se conocen los detalles exactos, sí quedan claros varios temas que hablan del inicio de una transición a la democracia, pues Estados Unidos asume de manera clara el tutelaje directo de las fuerzas militares venezolanas.

La total ausencia de Diosdado Cabello en este viaje mandó un mensaje contundente a estas fuerzas regulares e irregulares que se habían convertido en el instrumento principal de la represión: se les acabó el jueguito. Otro mensaje que viene en uno de los contenidos fundamentales del acuerdo, el de la inteligencia, va dirigido a una de las instituciones militares de represión más importantes del régimen, la DGSIM. Toda la colaboración de inteligencia de aquí en adelante pasa por los Estados Unidos y esta entidad que operaba con total autonomía para reprimir, ahora entra a ser tutelada por Estados Unidos. También se les acabó el jueguito.

Uno de los mensajes, quizás el más claro, fue el que el mismo Hegseth dio en la embajada de Estados Unidos en la rueda de prensa: “Hoy hace exactamente un año, el imputado fugitivo narcoterrorista Nicolás Maduro, el hombre que pasó más de una década entregándoles las fronteras y el territorio de Venezuela a terroristas de todas partes del mundo, se paró en un escenario no muy lejos de aquí y gritó en tono de burla: ‘Vengan y agárrenme’. Bueno, nosotros respondimos a ese llamado”.

Más claro no canta un gallo. Este mensaje es para Delcy, para Jorge Rodríguez, para Diosdado, para Padrino y para todos los militares que piensan o que creen que pueden seguir haciendo lo mismo. Es más, hablando con unas fuentes en Venezuela y en Estados Unidos, me contaron que hoy todos los generales venezolanos buscan la manera de aproximarse y hablar directamente con Estados Unidos. Ya tienen claro cuál es el futuro de las fuerzas armadas de su país y quieren salvar su pellejo.

Antes de que llegara Hugo Chávez al poder, Venezuela era el principal aliado militar de los Estados Unidos en la región. Obviamente, esto terminó cuando Chávez decidió entregarles a los chinos, a los rusos, a los cubanos y a los iraníes el control militar y de seguridad de su país. Entonces, Estados Unidos miró hacia Colombia y este país se convirtió en el principal aliado militar norteamericano en el continente. La firma de este acuerdo acaba con la influencia de estos actores extracontinentales en Venezuela y la reemplaza con una nueva alianza militar y de inteligencia de Venezuela con Estados Unidos. Alianza que, estoy seguro, se va a profundizar, pues Estados Unidos hoy ve a ese país como un activo estratégico en materia de petróleo y minerales, lo que le da opciones frente a Oriente Medio, que deja de ser una región vital para los americanos.

La firma de este acuerdo con Venezuela hay que mirarla bajo la óptica de la nueva política de seguridad nacional que hace poco expidió el Gobierno americano y donde crea un mundo de vecindarios en el que Estados Unidos es responsable de América Latina y Europa va a tener que ser el responsable de Oriente Medio. Quienes creen que con la llegada de los demócratas al poder esto va a cambiar se están haciendo ilusiones, pues el votante americano es hoy cada vez más aislacionista. Venderle a este votante, en materia de política exterior, el Estados Unidos de antes va a ser imposible y esta nueva política de vecindarios es la única opción aceptable. Estados Unidos, finalmente, es un imperio en decadencia, que toma la decisión correcta de concentrar su esfuerzo político, económico y militar en su región más cercana y en la que aspira ejercer su máxima influencia: Latinoamérica.

Claro, la hipocresía de esa izquierda que guardó silencio cuando Cuba, Rusia, Irán, China y la misma Venezuela intervenían descaradamente en nuestros países, hoy se rasga las vestiduras por esa nueva presencia de Estados Unidos en la región. Hay que hacerles frente. Eso sí, hay que hacerle entender a Estados Unidos que el tema con la región no es solo militar o de seguridad, también es económico y político. Esto apenas empieza, pero es una gran oportunidad para la región si lo sabemos manejar.

Volviendo a Venezuela, el regreso masivo de influyentes venezolanos que salieron de su país por la represión está por darse y es apenas una cuestión de tiempo, meses y no años. Políticos, periodistas y empresarios ya hacen maletas, pues saben que en poco tiempo la democracia va a volver a Venezuela. El viaje de Hegseth lo dejó muy claro.