Un informe de Transparencia Venezuela sobre la red de corrupción alrededor del caído dictador Nicolás Maduro deja ver que Colombia fue una pieza clave del sistema financiero chavista, donde se identificaron decenas de bienes ligados al régimen.

El estudio, que muestra la radiografía de la captura del Estado venezolano y sus redes transnacionales, identificó 865 empresas ligadas a la élite en el poder.

De ellas, 276 fueron registradas fuera de Venezuela, sobre todo en Panamá (124), Estados Unidos (46), Colombia (35) y España (16). Colombia es la tercera jurisdicción con más sociedades de ese universo.

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La cifra se repite en el círculo más cercano al poder. De las 201 empresas vinculadas a la familia presidencial, 17 están registradas en Colombia, solo por detrás de Venezuela, Panamá y Estados Unidos. El informe, sin embargo, sostiene que la expansión empresarial desde 2019 canalizó recursos de origen ilícito, pero reconoce que aún no se ha establecido un recorrido concreto de los fondos en cada caso, que permita esclarecer un posible patrimonio ilícito.

Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

El nombre más importante de la conexión del régimen con Colombia es el del barranquillero Álex Saab.

Según el documento, desde 2016 estuvo a cargo de las importaciones de alimentos de los CLAP, el programa insignia de Maduro, mediante contratos con sobreprecios, mientras la pobreza en Venezuela alcanzaba el 87 %. En 2019, la Ofac lo sancionó junto con su socio Álvaro Pulido Vargas.

Fiscales de Miami concluyeron que la dupla lavó cerca de 350 millones de dólares provenientes de importaciones fraudulentas destinadas a vivienda.

Saab fue capturado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021. En diciembre de 2023 recibió un indulto del gobierno de Joe Biden a cambio de la liberación de estadounidenses presos en Venezuela. Maduro lo nombró después ministro de Industrias.

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Tras la captura de Maduro y de Cilia Flores en enero de 2026, y la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Saab salió del Gobierno y actualmente se encuentra enfrentando un juicio por lavado de activos en Estados Unidos, luego de haber sido extraditado desde Venezuela.

Saab ya había sido capturado y extraditado hacia Estados Unidos por cargos ligados al lavado de dinero. Ahora enfrentaría hasta 20 años de cárcel, aunque podría ser clave en el proceso contra el exdictador venezolano. Foto: Anadolu via Getty Images

Del total de 154 casos de corrupción que la organización documenta desde que Maduro asumió el poder, 110 han llegado a la justicia de 26 países. Colombia aparece con siete, por debajo de Estados Unidos (37), Argentina (20) y España (10).

Entre ellos están una causa a Saab por blanqueo de activos, la imputación de la Fiscalía a integrantes de una red de contrabando de petróleo venezolano, una investigación a los llamados ”bolichicos” y un caso sobre el patrimonio ilícito de una banda contrabandista de hidrocarburos. También se menciona el rastreo de crudo venezolano que habría usado infraestructura de Ecopetrol y dinero de Andorra que se lava en Colombia.