El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a referirse a la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela. En un mensaje como parte de su gira en Caracas, el funcionario aseguró que Washington respondió al desafío que, según dijo, Maduro había lanzado públicamente a las autoridades estadounidenses.

“Hoy, el fugitivo Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, el hombre que pasó más de una década entregando las fronteras y el territorio nacional de Venezuela a terroristas de todo el mundo, se paró en un escenario no muy lejos de aquí y gritó, burlonamente: ‘Vengan por mí’. Bueno, respondimos a ese llamado”, afirmó Hegseth.

El jefe del Departamento de Guerra sostuvo que las Fuerzas Armadas estadounidenses, en apoyo de las autoridades judiciales de su país, llevaron a Maduro y a Flores ante la justicia estadounidense. Además, calificó la incursión como “la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina” y aseguró que se desarrolló sin bajas estadounidenses.

La captura ocurrió el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una incursión en Caracas y trasladaron a Maduro y a Flores a territorio estadounidense. La operación, denominada Resolución Absoluta, incluyó ataques contra instalaciones militares venezolanas y el despliegue de fuerzas especiales para llegar hasta el lugar donde se encontraba la pareja.

Pete Hegseth arremetió contra Nicolás Maduro en Venezuela Foto: AFP

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el miércoles un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al presidente Nicolás Maduro.

Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

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La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Pete Hegseth y Delcy Rodríguez Foto: Presidencia de Venezuela

El Pentágono todavía no ha anunciado formalmente este viaje. La agenda de Hegseth para este miércoles indica que “el secretario no tiene eventos públicos o con la prensa”.

“Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa, de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra”, dijo Hegseth, en alusión al Departamento de Defensa.

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Hegseth indicó que el acuerdo busca “garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas”.