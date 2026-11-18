Los demócratas consiguieron una victoria decisiva en Alaska luego de que Mary Peltola derrotara al senador republicano Dan Sullivan.

El resultado, proyectado el martes 17 de noviembre, elevó a 56 la representación demócrata frente a 44 republicanos, según reportes difundidos por medios estadounidenses.

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La disputa era la última carrera senatorial pendiente tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Con el triunfo de Peltola, los demócratas aseguraron una mayoría amplia en el Senado y consolidaron el control de las dos cámaras del Congreso.

Durante las midterms, los demócratas también arrebataron escaños republicanos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas. La bancada alcanzaría su mayor mayoría desde 2009, según Reuters.

Con el 99 % de los votos contabilizados, Peltola alcanzaba el 50,1 % de los sufragios, equivalentes a 141.637 votos. Sullivan registraba el 46,1 %, con 130.162 apoyos. La diferencia era de 11.475 votos, de acuerdo con los datos citados por EFE.

La senadora demócrata por Alaska, Mary Peltola, durante un evento de la jornada electoral, el martes 3 de noviembre de 2026, en Anchorage, Alaska. (AP Foto/Lindsey Wasson) Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

La victoria tiene un significado histórico para Alaska. Peltola es la primera demócrata en ganar un escaño senatorial por ese estado desde 2008, cuando Mark Begich venció al republicano Ted Stevens. También será la primera persona nativa de Alaska en ocupar un puesto en el Senado federal.

Integrante del pueblo yupik y antigua representante en la Cámara Baja, Peltola centró su campaña en el costo de vida, las comunidades locales y la defensa de los intereses de Alaska.

Aunque el estado respaldó a Trump por 13 puntos en las presidenciales de 2024, esta vez se inclinó por la candidata demócrata.

La contienda estuvo rodeada de controversia por la presencia de un candidato independiente llamado Dan J. Sullivan Jr. Dirigentes republicanos afirmaron que su participación podía confundir a los votantes y dividir el respaldo al senador en ejercicio. El independiente obtuvo 4.684 votos, menos que la ventaja final de Peltola.

La campaña demócrata negó haber intervenido en la inscripción del aspirante. No obstante, el gobernador republicano Mike Dunleavy ordenó una investigación estatal y el Departamento de Justicia abrió una pesquisa federal. Las indagaciones no constituyen, por sí mismas, una prueba de responsabilidad de Peltola.

ANCHORAGE, ALASKA - 3 DE NOVIEMBRE: La candidata demócrata al Senado por Alaska, la exrepresentante Mary Peltola (D-AK), interviene durante una reunión para seguir los resultados de las elecciones de mitad de mandato en el hotel Sheraton Anchorage, el 3 de noviembre de 2026, en Anchorage, Alaska. Peltola se enfrentó al senador estadounidense en ejercicio Dan S. Sullivan (R-AK) en una de las contiendas más seguidas de todo el país. (Foto de Justin Sullivan/Getty Images) Foto: Getty Images

La División Electoral de Alaska mantiene los resultados del 3 de noviembre como no oficiales mientras avanza la revisión y certificación. El estado utiliza el voto por orden de preferencia en determinadas contiendas.

El resultado representa un revés para Trump, que afrontará la segunda mitad de su mandato con un Congreso controlado por los demócratas.

La nueva configuración podría dificultar la aprobación de iniciativas de la Casa Blanca y fortalecer la supervisión legislativa de la oposición.

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Los nuevos legisladores asumirán sus cargos en enero de 2027. Hasta entonces, la victoria en Alaska deja definida la composición proyectada del Senado y cierra una de las contiendas más observadas de las elecciones intermedias.