Donald Trump envía acido dardo tras perder las elecciones de medio término: “Habríamos ganado por una victoria aplastante”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó, una vez se conoció la abrumadora victoria de los demócratas en las elecciones de medio término que definían el control del congreso, un mensaje en Truth que no se caracteriza propiamente por la humildad.

“¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, habríamos ganado por una victoria aplastante! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió en Truth Social.

Donald Trump reacciona a la derrota en las elecciones. Lanza pullas y reconoce el triunfo de los democrátas

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, dijo el mandatario, citado por el diario The New York Times.

“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, realmente lo creo”, dijo el mandatario de 80 años en una entrevista con Fox News, en un tono conciliador. “Pelearon duro”.