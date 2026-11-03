Reconocen en Cali el liderazgo de Cristhian Mancera tras movilizar auxilios para damnificados del sur

El Concejo Distrital de Santiago de Cali condecoró este 3 de noviembre de 2026 a Cristhian David Mancera Mejía, concejal y presidente del Concejo Comunitario del Área 11 (Distrito 11 de Miami-Dade County, Florida), en reconocimiento a su gestión para movilizar más de siete toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias damnificadas del sur de la capital del Valle del Cauca.

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La distinción fue otorgada en las instalaciones de la corporación por el concejal caleño Rafael Andrés Escobar, horas después de que la delegación internacional concluyera las jornadas de distribución directa en el territorio. El Concejo de Cali reconoció a Cristhian Mancera por movilizar más de siete toneladas de ayuda desde Miami.

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La recolección de los suministros se coordinó desde la zona de West Kendall mediante una alianza entre la comunidad colombiana residente en la Florida, voluntarios, líderes sociales y el sector empresarial local.

“Este reconocimiento no es solamente mío. Pertenece a cada voluntario, empresario y ciudadano que confió en nosotros. Nuestra comunidad nos pidió traer las ayudas directamente a Cali, sin intermediarios, y vinimos a cumplir ese compromiso”, afirmó Mancera Mejía al recibir la exaltación institucional y destacar la transparencia del operativo humanitario.

Articulación internacional y respaldo del sector privado

El plan de asistencia social contó con el patrocinio y soporte logístico de organizaciones y comercios de la Florida como La Esquinita Colombiana Restaurant, Cali Bakery Restaurant, Best Western Plus Kendall, ProKel Mobility y la Greater Kendall Business Association (GKBA).

Concejo de Cali condecora al edil de Miami-Dade Cristhian Mancera por la entrega de 7 toneladas de ayuda. Foto: Suministrado a SEMANA API

Durante su intervención, el cabildante de Miami-Dade agradeció a la corporación caleña y enfatizó que el trabajo conjunto fortalece los lazos de cooperación transnacional entre la comunidad de West Kendall y las poblaciones vulnerables en Colombia.

“West Kendall cumplió con Cali. Este reconocimiento demuestra lo que podemos lograr cuando una comunidad se une alrededor de un propósito solidario”, concluyó el homenajeado.

Cristhian David Mancera Mejía se desempeña actualmente como concejal electo y presidente del Concejo Comunitario del Área 11 en el condado de Miami-Dade, donde impulsa programas de participación ciudadana, desarrollo territorial y articulación entre el sector público y privado.