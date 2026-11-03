Le dicen a Petro que “no se lave las manos”: esta fue la publicación en X del expresidente

Esta mañana de martes, 3 de noviembre, el expresidente Gustavo Petro hizo una publicación a través de su cuenta en X en la que terminó señalando, sin pruebas, al presidente Abelardo De La Espriella.

“¿Quién se robó el dinero del Fomag?: los aliados políticos de Abelardo que administraban la Previsora. El señor Marín y sus amigos. La denuncia fue puesta por nosotros hace años en la Procuraduría y en la Fiscalía. Es mi reforma al Fomag, defendida débilmente en la junto directiva del Fomag, la que impedía el robo”, empezó diciendo Petro en un extenso escrito en X.

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A dicho mensaje reaccionó Andrés Forero, senador del Centro Democrático. El congresista le pidió al expresidente que “no se lave las manos”.

“Petro. No se lave las manos. Fue Ud. el que puso a Marín en Fiduprevisor y fueron ustedes los que diseñaron un modelo que fracasó. En dos años el gasto en salud del magisterio se duplicó, tuvieron que trasladar billones de sus pensiones para tapar el hueco y la atención empeoró”, le dijo puntualmente Forero a Petro en X.