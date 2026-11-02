Carlos Suárez revive el legado de Álvaro Gómez Hurtado: “Fue mi inspiración política”

El estratega político Carlos Suárez Rojas conmemoró un año más del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, reafirmando su legado y mostrando su admiración: “Fue mi inspiración política”.

“El tigre no nació en una oficina de creativos, surgió del pueblo”: Carlos Suárez, estratega político

A través de un mensaje en sus redes sociales, el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol recordó los inicios de su carrera y el impacto profundo que el estadista colombiano dejó en su visión del servicio público.

Suárez Rojas rememoró su primera campaña electoral en 1986, señalando que allí conoció “el sabor de la derrota en las urnas”. Sin embargo, lejos de amilanarse, aquel revés se convirtió en una lección de resiliencia: “Aprendí que en política no hay derrotas definitivas porque la batalla de las ideas es eterna”, afirmó el consultor, evocando la filosofía de Gómez Hurtado.

Al cumplirse 31 años del asesinato, Suárez fue enfático al señalar la responsabilidad de los sectores tradicionales en el crimen, declarando que “el régimen asesinó a Álvaro”.

Así mismo, manifestó su orgullo por trabajar en la actualidad junto a las nuevas generaciones de la familia Gómez, en lo que calificó como una cruzada por “la salvación de la Patria” y la defensa de sus pilares fundacionales.