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Carlos Suárez revela que fue él quien impulsó a Rodrigo Lara para el Ministerio del Interior

Carlos Suárez dio la bienvenida a Alejandro Ordóñez, con quien trabajó en la campaña presidencial de 2018.

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Redacción Confidenciales
24 de octubre de 2026 a las 2:14 a. m.
Carlos Suárez, estratega de Abelardo De La Espriella.
Carlos Suárez, estratega de Abelardo De La Espriella. Foto: Especial para El País

Carlos Suárez, el estratega de Abelardo De La Espriella, le dijo a SEMANA que fue él quien impulsó en su momento el nombre de Rodrigo Lara para ser el ministro del Interior.

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Suárez sostuvo que ha tenido una “relación histórica” con Lara y que incluso se remonta a la estrecha relación que mantuvieron sus padres. “Hoy solo le deseo buen viento y buena mar”, sostuvo Suárez, quien también le dio la bienvenida a Alejandro Ordóñez, de quien también es amigo y fue su estratega en la campaña presidencial de 2018.