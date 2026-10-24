Carlos Suárez revela que fue él quien impulsó a Rodrigo Lara para el Ministerio del Interior

Carlos Suárez, el estratega de Abelardo De La Espriella, le dijo a SEMANA que fue él quien impulsó en su momento el nombre de Rodrigo Lara para ser el ministro del Interior.

El saliente ministro del Interior, Rodrigo Lara, reapareció con un video: “El presidente había encomendado facilitar todo”

Suárez sostuvo que ha tenido una “relación histórica” con Lara y que incluso se remonta a la estrecha relación que mantuvieron sus padres. “Hoy solo le deseo buen viento y buena mar”, sostuvo Suárez, quien también le dio la bienvenida a Alejandro Ordóñez, de quien también es amigo y fue su estratega en la campaña presidencial de 2018.