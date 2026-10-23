Petro reaccionó a decisión de Abelardo De La Espriella de nombrar a Alejandro Ordóñez como MinInterior: contó lo que van a hacer

El expresidente Gustavo Petro se refirió por primera vez a la llegada de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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El exprocurador llega tras la salida de Rodrigo Lara, quien en las últimas horas presentó su carta de renuncia después de que se conociera el anuncio que hizo De La Espriella.

A través de su cuenta de X, Petro recordó la polémica por su destitución cuando él era el máximo mandatario de la capital del país.

“Siendo alcalde de Bogotá, me sacó de la alcaldía, el señor Alejandro Ordoñez con un mañoso proceso. Ahora que Abelardo lo nombra ministro del Interior”, escribió.

El exjefe de Estado recordó todos los pleitos judiciales que se desencadenaron después de que el entonces procurador tomara esta decisión, que en su momento generó una gran controversia en todo el país.

“Le gane todos los procesos judiciales en las cortes de Colombia: Consejo de Estado, tribunales administrativos, jueces de tutela y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estudian en universidades de derecho”, comentó.

Asimismo, el hoy presidente del Pacto Histórico, principal fuerza de la oposición, mencionó que un mes después regresó a la Alcaldía para completar su mandato y aprovechó para calificar lo que hizo Ordóñez como un “exabrupto fascista” y una “burla” hacia el voto de los ciudadanos.

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“Pertenece a una secta religiosa que la iglesia católica expulsó”, apuntó.

Por último, en el mensaje el exmandatario dejó en claro lo que van a tratar de hacer tras su llegada al Ministerio del Interior: “Hay que volverlo a derrotar”.

Además, Petro acompañó esto con un video de algunas de las controversias que ha tenido Ordóñez a lo largo de su carrera política.

Alejandro Ordóñez, próximo ministro del Interior de Abelardo De La Espriella. Foto: Colprensa

El expresidente no es el único que se ha pronunciado en contra de esta decisión de De La Espriella, ya han habido varias voces de la oposición que han mostrado su inconformismo por lo que será la llegada del exprocurador a una de las carteras más importantes del Gobierno.