Al menos 25 senadores denuncian al activista de izquierda Levy Rincón porque “calumnió, injurió e insultó a la primera dama”

Al menos 25 senadores denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al activista de izquierda, Levy Rincón, porque “calumnió, injurió e insultó a la primera dama, Ana Lucía Pineda”.

Uno de los congresistas que instauró la acción judicial fue el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde.

“La violencia contra la mujer tiene sus consecuencias, nosotros hicimos la ley, llegó la hora de cumplirla”, manifestó el joven político a través de sus redes sociales.

“Pedimos justicia en ley y en derecho para la mujer. Pedimos justicia en ley y en derecho para la primera dama”, añadió.

Según la denuncia conocida por SEMANA los dirigentes políticos solicitaron al organismo judicial una investigación por presuntas conductas punibles contra la honra, el buen nombre y la dignidad de la primera dama de la Nación.

Todo obedece a que Rincón, a través de sus redes sociales, escribió: “Abelardo De La Espriella debería llegar con los tombos a la casa de su esposa y meterla presa. ¡Si tanto le gusta coger bandidos y ladrones que empice por la rata de Ana Lucía Pineda". Y a renglón seguido lanzó con la esposa del presidente fuertes señalamientos.

Jota Pe Hernández dijo que las diferencias políticas no justifican los insultos, las humillaciones ni las acusaciones delictivas sin fundamento. “La libertad de expresión no excluye la responsabilidad por eventuales vulneraciones de los derechos ajenos”.

Y remató: “No más violencia contra la mujer. La dignidad y los derechos de las mujeres se respetan, sin importar su posición política”.

En el documento revelado por Hernández se observa la firma de varios congresistas, entre ellos, Alfredo Deluque, del Partido de La U, Hornorio Henríquez, del Centro Democrático, Carlos Eduardo Guevara, Hernán Cadavid, Fabio Amín, entre otros.

Y es que la primera dama ha sido víctima de varios activistas de izquierda que, a través de sus redes sociales, han lanzado señalamientos en su contra, como lo ocurrido con el caricaturista y excontratista del gobierno de Gustavo Petro, Matador. El caso ya está en manos de la Fiscalía y Ana Lucía Pineda ha recibido el respaldo de varios sectores políticos del país.

En diálogo con la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, Pineda se refirió a Matador.

“Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible. Creo que nosotras, las mujeres, merecemos respeto. Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que se dice ser caricaturista, que es padre de familia. Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen”, opinó.

Fue capturado el presunto responsable de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto: Montaje El País: fotos de redes sociales

Como si fuera poco, Ana Lucía fue víctima de las amenazas de Juan Carlos Buriticá Suárez, quien en las últimas horas fue enviado a la cárcel por cometer esta conducta.