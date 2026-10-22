El jueves 22 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella lideró la segunda etapa de la agenda regional en Cali, donde presentó un informe detallado sobre el proceso de reconstrucción.

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En la capital del Valle del Cauca, el jefe de Estado soltó varias críticas al gobierno anterior del expresidente Gustavo Petro al advertir que se “robó hasta el agua de los floreros”.

Pese a esas dificultades fiscales, De La Espriella indicó que su Gobierno está haciendo una labor titánica para cumplirles a las familias damnificadas por el fuerte sismo.

“El Estado no puede solo con esto, pero además en semejante situación financiera tan complicada que nos dejaron. Porque es que hay que decirlo, el anterior gobierno se robó hasta el agua de los floreros. Sin embargo, estamos resolviendo, Dios proveerá”, expresó en el evento.

Desde Cali, el presidente Abelardo De La Espriella, durante una rendición de cuentas sobre la reconstrucción tras el terremoto, alertó: “El anterior gobierno se robó hasta el agua de los floreros”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/fc6G0kbGJB — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026

Y avanzó en su intervención, que contó con la compañía del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro: “Como lo dije al principio, Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados y es exactamente lo que estamos haciendo. A todos los que han contribuido, de verdad, muchas gracias”.

“Esta reconstrucción necesita del Estado, de las entidades territoriales, del sector privado, de la cooperacióninternacional;l nos han ayudado mucho afuera también y de la sociedad trabajando en la misma dirección. Ahora sí quiero concentrarme en las inversiones y en los resultados porque los recursos anteriormente mencionados, que no es poca plata, dejaron los siguientes proyectos. Porque la idea es resolver y que se vea”, recalcó.

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Finalmente, afirmó De La Espriella: “Hemos proyectado hasta 332.102 millones de pesos para vivienda, con 7.385 intervenciones destinadas a reparar, rehabilitar o reemplazar las viviendas de las familias damnificadas. De esa inversión, cerca de 76.000 millones de pesos se destinarán a 415 soluciones de vivienda nueva y a 900 mejoramientos solo en el Valle del Cauca, ¿cómo la ven?“.