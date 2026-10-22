“Invertir es la mejor manera de prevenir”: expresidentes Duque y Aznar y el embajador Roudié hablan de políticas de salud mental

El expresidente Iván Duque, el expresidente de España José María Aznar y el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, conversaron con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, sobre las políticas de salud mental y por qué el bienestar es un asunto colectivo, en medio del foro HumanaMENTE organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D).

“La salud mental está adquiriendo un protagonismo sin precedentes”: expresidente Duque desde HumanaMENTE

Aznar afirmó que cuando fue presidente de España tomó una decisión en ese sentido y es que el sistema de salud debía financiarse mayoritariamente a través de impuestos, aunque reconoció que el gran reto de ese modelo era que fuera sostenible en el tiempo. En ese sentido, alertó que cuando un gobernante no aclara de dónde saldrán los recursos de lo que está prometiendo, está engañando a sus ciudadanos.

El exmandatario español también puso sobre la mesa que se deben tener en cuenta los comportamientos y condiciones de la población y si hay más personas jóvenes o más adultos, porque las políticas pueden variar.

José María Aznar, expresidente de España. Foto: Alejandro Acosta

“De ahí viene uno de los problemas que tienen los jóvenes hoy y de movilidad social. Luego hay problemas económicos y políticos que hay que resolver”, agregó. Y puso de ejemplo las ayudas en vivienda que se pueden brindar especialmente a los más jóvenes.

Por su parte, el expresidente Iván Duque dijo que la salud preventiva es la clave desde las políticas públicas. “En el año 2018 empezamos a trabajar esa concepción”, afirmó.

Duque reconoció que es un sector en el que, a pesar de esos esfuerzos, se debe invertir más porque actualmente se están destinando menos del 2 % de los recursos del Estado colombiano. “Es un asunto de todos, entendamos que invertir en la salud mental es la mejor manera de prevenir problemas más adelante”.

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Alejandro Acosta

Asimismo, dijo que las cifras de muchos delitos o problemas del país reflejan las condiciones de salud mental de su población. “Muchos niños están teniendo una exposición a ambientes escolares donde la gran mayoría no tiene jornada única”, alertó. Y dijo que cambiar ese paradigma fue un planteamiento que tuvo, que iba encaminado a mejorar las condiciones de salud mental y bienestar de los menores de edad.

El expresidente considera que también se debería abordar el problema a partir de las oportunidades que pueda dar el Estado a los ciudadanos para capacitar en estos temas o incentivar actividades deportivas y competitivas.

François Roudié, embajador de la Unión Europea y Jefe de la Delegación ante la República de Colombia. Foto: Alejandro Acosta

“Hay que dar el siguiente paso. La salud mental es fundamental para el desarrollo porque la principal infraestructura para potenciar el desarrollo humano aparece en el cerebro”, mencionó Duque.

El embajador de la Unión Europea, François Roudié, señaló que se necesita un enfoque holístico global en el que se detallen las condiciones de transporte, hábitos de consumo, el uso del celular y las redes sociales, entre otros.