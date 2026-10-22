Abelardo De La Espriella confirmó que fue abatido alias Marcos Pacífico: “Cuando este radio suena es porque trae buenas noticias”

Desde Pereira, donde adelantó una agenda regional de trabajo, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó el primer balance sobre una operación que autorizó contra el ELN.

Se conoció el momento exacto en el que Abelardo De La Espriella ordenó vía radioteléfono un bombardeo al ELN: “Proceda”

De acuerdo con los datos que entregó el mandatario colombiano, de manera preliminar se habla de nueve presuntos integrantes de la guerrilla del ELN abatidos tras el bombardeo.

Entre los que murieron en la acción de las autoridades se encontraría alias Marcos Pacífico: “¡Golpe demoledor al narcoterrorismo del ELN en el suroccidente colombiano! En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja nueve integrantes del grupo narcoterrorista ELN, entre ellos, de acuerdo con la identificación preliminar, alias Marcos Pacífico, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización criminal. Su identidad está pendiente de confirmación decadactilar”.

Desde Pereira, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que nueve integrantes del ELN fueron abatidos en un bombardeo que ordenó en el Cauca: “Cuando este radio suena es porque trae buenas noticias”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/5KEXXWSa99 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026

Y avanzó en el mensaje que publicó De La Espriella en su cuenta de X: “Este criminal era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del Frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca”.

“Estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra nuestra Fuerza Pública en Cali y Buenaventura. También se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022”, insistió el presidente.

También recalcó: “Este resultado representa un golpe contundente a la estructura militar, al mando territorial y a las redes urbanas del ELN en el Pacífico colombiano”.

“Que lo tengan claro todos los narcoterroristas: no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado. Los perseguiremos sin descanso, desmantelaremos sus estructuras y acabaremos con su capacidad de sembrar terror entre los colombianos. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro, miserables!”, puntualizó el jefe de Estado.

Abelardo De La Espriella citó a reunión en la Casa de Nariño al presidente de Ecopetrol: le envió mensaje

Además, en un discurso, el presidente dijo sobre ese bombardeo: “Cuando este radio suena es porque trae buenas noticias”.