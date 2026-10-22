Judiciales

Denuncian ante la Fiscalía a Víctor de Currea-Lugo por las revelaciones hechas por SEMANA

El exasesor del Dapre fue señalado de estar detrás de un plan para desestabilizar las elecciones de 2026.

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Redacción Semana
22 de octubre de 2026 a las 12:21 p. m.
Víctor de Currea-Lugo fue denunciado ante la Fiscalía General.
Víctor de Currea-Lugo fue denunciado ante la Fiscalía General. Foto: SEMANA

La información revelada en exclusiva por SEMANA que salpicó al docente y exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor de Currea-Lugo, generó un verdadero escándalo político y judicial.

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De Currea-Lugo fue una de las personas más cercanas a Gustavo Petro hasta el punto de servirle como traductor en el mensaje para “desconocer las órdenes de Donald Trump” que lanzó el entonces mandatario tras la Asamblea de la ONU en Nueva York.

Por esto, su papel en el pasado gobierno se torna trascendente y clave cuando se habla de que fue la persona que habría estado detrás de un plan para desestabilizar las elecciones de 2026 utilizando al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para que lanzara acusaciones contra el candidato Abelardo De La Espriella.

Víctor de Currea-Lugo habló con Mancuso sobre la campaña de Abelardo de La Espriella.
¿Quién es Víctor de Currea-Lugo, la ficha clave de Petro, que buscó a Mancuso para que declarara contra Abelardo De La Espriella?

Por estos hechos, en las últimas horas se radicó una denuncia ante la Fiscalía General para que se investigue a Vítor de Currea-Lugo.

Esto, por los delitos de fraude al sufragante, constreñimiento al sufragante, fraude procesal (en la modalidad de tentativa) y concierto para delinquir.

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*En desarrollo...