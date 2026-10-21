Salvatore Mancuso confirmó que el exasesor del gobierno Petro, Víctor de Currea-Lugo, lo contactó para cambiar el resultado de las elecciones contra Abelardo De La Espriella

SEMANA reveló que Víctor de Currea-Lugo, exasesor del Dapre, le solicitó dos veces una entrevista a Salvatore Mancuso, con el fin de lograr un “golpe de opinión” que perjudicara la candidatura del hoy presidente Abelardo De La Espriella.

El exjefe paramilitar confirmó los chats y el audio enviado por el exasesor de Presidencia y aseguró que no le contestó.

“Recibí en mi WhatsApp dos comunicaciones de Víctor de Currea-Lugo. Un cuestionario escrito, del 23 de mayo de 2026, antes de la primera vuelta presidencial, y un mensaje de audio el 13 de junio, antes de la segunda vuelta presidencial”, confirmó Mancuso.

Y continuó: “Yo no respondí ninguna de esas comunicaciones, ni suministré información alguna con relación a lo que allí se me planteaba”.

Mancuso, en conversación con este medio, aseguró que el principal motivo por el cual no contestó es que no tiene información sobre lo que se sugería sobre Abelardo De La Espriella.

“No tenía información que aportar sobre Abelardo De La Espriella en relación con ese cuestionario y no estaba dispuesto a participar en señalamientos que no pudiera respaldar con hechos ciertos y verificables, mucho menos en medio de una campaña electoral”, dijo.

SEMANA conoció la prueba reina que muestra cómo el gobierno de Gustavo Petro intentó revertir el panorama adverso de su candidato presidencial, Iván Cepeda, fabricando unas declaraciones de Salvatore Mancuso en contra del candidato puntero Abelardo De La Espriella.

El pasado 13 de junio, días antes de la segunda vuelta presidencial, De Currea intentó contactar a Mancuso para que le diera una entrevista, con el fin de dar un “golpe de opinión”.

En la grabación, De Currea le dijo al exjefe paramilitar que las elecciones estaban “reñidas” y aseguró que era posible que les clavaran el “puñal”.

“Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, dijo en el audio.

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Y agregó que De La Espriella les iba a hacer una “señora putada” para “sacarlos del juego”, por lo que se necesitaba el “golpe de opinión” en contra.

“Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión. Las palabras tuyas, hermano, no son las palabras de un mamerto. No son las palabras de un hombre de izquierda. Tú ya has recuperado una… Digamos que se te escucha en el país”, dijo De Currea en la grabación en poder de SEMANA.

Semanas antes de enviar el audio, De Currea contactó a Mancuso vía WhatsApp el 23 de mayo, a ocho días de la primera vuelta presidencial, para pedirle una entrevista con el fin de “ayudar en algo de cara a las elecciones”.

Chat de Víctor de Currea a Salvatore Mancuso. Foto: SEMANA

Y tantearon, como en octubre de 2025, una declaración de Mancuso contra De La Espriella hablando sobre su relación con las AUC.

“Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de Abelardo De La Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana?”, se lee en el chat.

En las últimas 24 horas, este medio ha intentado conocer la versión de De Currea, pero no ha respondido los mensajes.