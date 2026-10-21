Gobernador de Arauca se refiere a cuestionamientos de Abelardo De La Espriella por recursos del departamento

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, respondió al cuestionamiento hecho por el presidente Abelardo De La Espriella sobre el destino de unos 4 billones de pesos de regalías que han llegado al departamento desde el 2012 y que para el mandatario no se han visto reflejados en inversión.

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Martínez aseguró que ha estado al frente del departamento desde 2024 y que desde ese momento puede dar fe de las inversiones que se han realizado con recursos de regalías y que según él han sido destinados correctamente.

“En eso tenemos una absoluta tranquilidad porque, precisamente, nuestro Gobierno, Arauca Mejor, ha dado un manejo responsable a los recursos de regalías”, dijo el gobernador.

Martínez afirmó que esto se ha logrado a través de la planeación y de la priorización que se ha hecho para que los recursos de regalías sean destinados a proyectos de impacto social para el departamento dependiendo de las necesidades.

“Arauca enfrentaba un atraso de más de 20 años, pero queremos hacer esta claridad: los anteriores gobernadores han sido elegidos por partidos tradicionales como Cambio Radical y el Partido de la U, en el caso nuestro, el Partido Liberal llevaba más de 20 años sin contar con un gobernador en el departamento”, agregó Martínez.

El gobernador insistió en que los recursos de regalías se asignan según las prioridades del departamento. “Teníamos unos atrasos en materia de salud y había problemas de corrupción del pasado con el mejoramiento de sus vías secundarias y frente a la educación superior”, relató el mandatario regional.

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en un encuentro con los mandatarios de Arauca. Foto: Presidencia

Martínez dijo que durante su administración se ha priorizado la asignación de los recursos de regalías para estos sectores. En materia de ejecución aseguró que esta se ha llevado a cabo acorde a los requisitos legales de la contratación.

“Tenemos una prohibición absoluta de la contratación directa y de aquellas prácticas que se hicieron, no solo en el departamento sino en todo el país, a través de las cuales se acostumbraron a contratar con fondos privados y mixtos, tal vez en el pasado pudo haber ocurrido esto”, señaló.

Martínez dijo que este no es el caso de su gobierno y que tendría un informe en el que se detallan las inversiones y el impacto que ha generado la asignación de los recursos de regalías para los distintos proyectos para el departamento.

“Nuestro gobierno le está dando un manejo totalmente transparente a los recursos del presupuesto del departamento especialmente a las regalías, en eso hemos sido totalmente responsables”, afirmó.