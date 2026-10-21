Consejo de Estado anuló la convocatoria con la que se eligieron los secretarios del Senado

Un fallo del Consejo de Estado declaró la nulidad de la convocatoria que se hizo el pasado 29 de mayo para elegir a los secretarios del Senado, que para el caso de la plenaria quedó en manos de Diego González y de los siete de la comisiones Constitucionales.

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“Declarar la nulidad de la convocatoria pública del 29 de mayo de 2026, destinada ‘para proveer cargos de elección de funcionarios del Senado de la República señalados en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, para el periodo constitucional y legal según el cargo’, expedida por el presidente del Senado”, estableció la ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas respaldada por la Sección Quinta.

Uno de los argumentos para tomar esa decisión es que el acto fue expedido por una autoridad que no tenía la completa competencia. Ana Milena Suárez había solicitado que se anulara esta elección porque consideró que se desconocieron las normativas del Congreso y que los aspirantes solo podían inscribirse a uno de los cargos ofrecidos. Este último argumento no fue respaldado por el alto tribunal.

En cambio, se respaldó el hecho de que la convocatoria tenía que ser por parte de la mesa directiva del Senado y no solo por el presidente de la corporación, como ocurrió en este caso con la firma del expresidente del Senado Lidio García. Ese hecho fue considerado por el alto tribunal. Según se lee en el documento, a pesar de que el presidente de la corporación tiene funciones direccionales, no puede tomar determinaciones de forma unilateral sino que se debe tener el respaldo de los vicepresidentes.

En ese sentido se tendría que volver a convocar una nueva elección que dé esas garantías en esta elección, según determinó el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado determinó que la convocatoria tenía que ser hecha por la mesa directiva. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Una de las primeras consecuencias es que ese proceso podría generar retrasos en la discusión legislativa porque los secretarios son fundamentales para los debates, ya que ejercen como notarios ante los congresistas.

Por otra parte, el alto tribunal negó que se haya dado un trato desigual en medio del proceso, que fue otro de los argumentos de la demandante y que no se vulneraron los principios de legalidad e igualdad.

La elección de los secretarios generó una puja política en su momento. Algunos congresistas reclamaron por los candidatos que estaban en la baraja y cuestionaron algunos apoyos que tenían de distintos sectores.

Se trata de dos cargos fundamentales para el trámite legislativo, especialmente cuando el Congreso está en una etapa crucial en la que cada sesión es fundamental para sacar adelante los proyectos del Gobierno y la agenda de los congresistas.