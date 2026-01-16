El Debate

Lidio García advierte que sin presupuesto se afecta a quienes “escasamente pueden sobrevivir con el sueldo que se ganan en el Congreso”

El presidente del Senado habló de la polémica por la decisión que tomó el Gobierno sobre los recursos que tendrá el Congreso.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
16 de enero de 2026, 6:09 p. m.
Lidio García, presidente del Senado, y sesión del Congreso.
Lidio García, presidente del Senado, y sesión del Congreso. Foto: Semana

Hay una gran preocupación debido a la disminución que habrá en el presupuesto del Congreso de la República de cara al 2026. La decisión la tomó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por lo mismo, hay una fuerte polémica ya que algunos han señalado que se trata de una estrategia para las elecciones presidenciales y han advertido que no se podrán cubrir todos los gastos de funcionamiento en que incurre el Senado de la República.

Lidio García presidente del Senado, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y dijo lo que supuestamente estaría detrás de todo esto, que tiene en el ojo de la polémica al Ejecutivo.

“Yo pienso que son medidas que no tienen precedentes en la política nuestra. El Senado siempre ha sido respetado por todos los gobiernos, pero es extraño ver que a pocos meses de unas elecciones saquen unas medidas que son atropelladoras para la democracia colombiana”, dijo.

Semana TV

La preocupación que se presenta en el Senado de Colombia. ¿Qué está pasando?

El Debate

Daniel Palacios denuncia en vivo a los que lo excluyeron de la Gran Consulta y revela el motivo: “Tengo una gran preocupación”

El Debate

Desindexar del salario mínimo el valor a pagar por una vivienda de interés social (VIS), ¿realmente se puede? “Al Gobierno se le olvida”

El Debate

José Manuel Restrepo le pide al Consejo de Estado suspender el salario mínimo decretado por Petro y deja dos preguntas entre su exposición de motivos

El Debate

Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

Semana TV

Este sería el impacto en la economía tras aumento del salario mínimo de 23,7%

El Debate

Pelea dentro del gobierno Petro, hasta en WhatsApp | Carlos Carrillo cuenta “el acto infantil” de Angie Rodríguez en su contra

Política

Día decisivo para la emergencia económica en el Senado: se interrumpe el receso legislativo para ejercer control político

Política

“Una vaca atravesada”: ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

Política

Lidio García anunció que el Senado estudiará la emergencia económica en sesiones extraordinarias: “El Congreso no se subordina”

García aseguró que no se están pidiendo “lujos”, sino lo necesario para poder sesionar y funcionar con normalidad. En ese sentido, sostuvo que no solo se perjudica al Congreso, sino a todos los que trabajan allí.

“Se afecta a las del tinto, los de la seguridad, los del aseo y a toda la gente que está en el Congreso y que son muchas personas que escasamente pueden sobrevivir con el sueldo que se ganan allá”, comentó.

Por lo mismo, indicó que esta decisión del Ejecutivo de Petro puede llegar a afectar a muchas familias colombianas, así como la democracia misma.

El presidente del Congreso aseguró que estas son “medidas populistas” y que se hacen con el objetivo de conseguir votos de cara a los comicios de este año.

Pese a lo que está ocurriendo, García dejó en claro que no frenarán y seguirán cumpliendo la tarea para la cual fueron elegidos. “Estamos muy preocupados, pero no por eso el Congreso va a dejar de funcionar o va a caer de rodillas ante el Gobierno”, comentó.

Desde su punto de vista, se trata de una retaliación que se está teniendo en contra del Congreso por no haber apoyado los proyectos del presidente Petro.

“Cuando no se les vota este se vuelve el peor Congreso del mundo y llegan los señalamientos por parte del Congreso. (…) Pero cuando les votan los proyectos, cuando les salen adelante, este es un Congreso maravilloso e intelectual", dijo.

YouTube video cVbjQL6TtBI thumbnail

En desarrollo...

Más de El Debate

Lidio García, presidente del Senado, y sesión del Congreso.

Lidio García advierte que sin presupuesto se afecta a quienes “escasamente pueden sobrevivir con el sueldo que se ganan en el Congreso”

La preocupación que se presenta en el Senado de Colombia. ¿Qué está pasando?

La preocupación que se presenta en el Senado de Colombia. ¿Qué está pasando?

Daniel Palacios

Daniel Palacios denuncia en vivo a los que lo excluyeron de la Gran Consulta y revela el motivo: “Tengo una gran preocupación”

El presidente, Gustavo Petro, el 14 de enero de 2026, en Bogotá

Desindexar del salario mínimo el valor a pagar por una vivienda de interés social (VIS), ¿realmente se puede? “Al Gobierno se le olvida”

José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo le pide al Consejo de Estado suspender el salario mínimo decretado por Petro y deja dos preguntas entre su exposición de motivos

Presidente Gustavo Petro.

Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

Este sería el impacto en la economía tras aumento del salario mínimo de 23,7%

Este sería el impacto en la economía tras aumento del salario mínimo de 23,7%

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.

Pelea dentro del gobierno Petro, hasta en WhatsApp | Carlos Carrillo cuenta “el acto infantil” de Angie Rodríguez en su contra

Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Angie Rodríguez.

Fuego amigo en el Gobierno Petro | Carlos Carrillo habla de sus “pugnas intestinas” con Angie Rodríguez y Armando Benedetti

Habla Carlos Carrillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

Habla Carlos Carrillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

Noticias Destacadas