Lidio García advierte que sin presupuesto se afecta a quienes “escasamente pueden sobrevivir con el sueldo que se ganan en el Congreso”

Hay una gran preocupación debido a la disminución que habrá en el presupuesto del Congreso de la República de cara al 2026. La decisión la tomó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por lo mismo, hay una fuerte polémica ya que algunos han señalado que se trata de una estrategia para las elecciones presidenciales y han advertido que no se podrán cubrir todos los gastos de funcionamiento en que incurre el Senado de la República.

Lidio García presidente del Senado, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y dijo lo que supuestamente estaría detrás de todo esto, que tiene en el ojo de la polémica al Ejecutivo.

“Yo pienso que son medidas que no tienen precedentes en la política nuestra. El Senado siempre ha sido respetado por todos los gobiernos, pero es extraño ver que a pocos meses de unas elecciones saquen unas medidas que son atropelladoras para la democracia colombiana”, dijo.

García aseguró que no se están pidiendo “lujos”, sino lo necesario para poder sesionar y funcionar con normalidad. En ese sentido, sostuvo que no solo se perjudica al Congreso, sino a todos los que trabajan allí.

“Se afecta a las del tinto, los de la seguridad, los del aseo y a toda la gente que está en el Congreso y que son muchas personas que escasamente pueden sobrevivir con el sueldo que se ganan allá”, comentó.

Por lo mismo, indicó que esta decisión del Ejecutivo de Petro puede llegar a afectar a muchas familias colombianas, así como la democracia misma.

El presidente del Congreso aseguró que estas son “medidas populistas” y que se hacen con el objetivo de conseguir votos de cara a los comicios de este año.

Pese a lo que está ocurriendo, García dejó en claro que no frenarán y seguirán cumpliendo la tarea para la cual fueron elegidos. “Estamos muy preocupados, pero no por eso el Congreso va a dejar de funcionar o va a caer de rodillas ante el Gobierno”, comentó.

Desde su punto de vista, se trata de una retaliación que se está teniendo en contra del Congreso por no haber apoyado los proyectos del presidente Petro.

“Cuando no se les vota este se vuelve el peor Congreso del mundo y llegan los señalamientos por parte del Congreso. (…) Pero cuando les votan los proyectos, cuando les salen adelante, este es un Congreso maravilloso e intelectual", dijo.

En desarrollo...