En medio del vaivén que se ha convertido la imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Ramírez, en el expediente por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En la petición enviada a la Fiscalía 295 Seccional de la Unidad de Administración Pública, el presidente del Congreso, Lidio García, pide que se tenga en cuenta la afectación que sufrió el Senado por el crimen del dirigente político.

“Que represente a la célula legislativa como víctima dentro del caso penal”, señala el documento en el que se le da poder al apodado Juan Carlos Novoa Buendía para que los represente en este caso.

En este punto se indica que el atentado representó una afectación directa a la Rama Legislativa, su conformación, funciones y cronograma legislativo.

Fuentes cercanas a SEMANA indicaron que en los próximos días la Fiscalía General radicará una nueva solicitud de audiencia. Esto después de que se retirara la petición inicial al considerar que la fiscal que tomó la iniciativa no tenía la competencia para investigar a Rodríguez, quien tiene un fuero.

El funcionario deberá responder por el delito de prevaricato por omisión, esto por considerar que no atendió las constantes solicitudes para fortalecer el esquema de protección del congresista del Centro Democrático.

Rodríguez aseveró hace unas semanas que no se le puede atribuir a la Unidad responsabilidad alguna en este caso.

“El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en Proceso Electoral (Cormpe) se activa cuando hay campaña, o sea, para los candidatos. En ese momento se activaba para los candidatos, no para los precandidatos. Hoy en día cambió, lamentablemente, a raíz de lo ocurrido”, aseveró el funcionario en entrevista con Bu Radio.

La denuncia contra Rodríguez

Pocos días después del atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial el abogado Víctor Mosquera —quien representa a los familiares del dirigente político— radicó una denuncia en contra del director de la UNP.

El abogado indicó que en los primeros meses del año 2025 se presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad para Miguel Uribe Turbay, después de que anunciara su precandidatura presidencial, y desde la entidad adscrita al Ministerio del Interior no se adoptaron acciones para protegerlo.

“La última se presentó el 5 de junio. En estas solicitudes se establecía por qué al candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, precisó Mosquera el 9 de junio de 2025, fecha en la cual interpuso la denuncia contra el director de la UNP.

Para el jurista, la misma UNP ya había advertido en 2023 sobre los riesgos de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, un año después, cuando el senador hizo pública su precandidatura a la Presidencia, no se le realizó un nuevo estudio de seguridad, ni se tuvo en cuenta que su esquema de protección debía ser robustecido.

“Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que se presentaron estos hechos. Desde el 5 de junio se sabía que al precandidato tenían que reforzarle su seguridad”, aclaró el abogado.

En cada una de las peticiones, la UNP contestaba que “no representaba un riesgo” y que “no podían colaborarle con sus desplazamientos”.