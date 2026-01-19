La Fiscalía echó para atrás la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó?

Esta tarde se conoció que la Fiscalía citó a imputación de cargos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones que llevaron al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, de manera insólita la misma Fiscalía anunció, horas después, que retiraban esa solicitud de imputación.

El ente acusador advirtió que la imputación de cargos sería por el delito de prevaricato por omisión, cuando un funcionario público no cumple con su labor y que en este caso provocó o facilitó que la organización criminal de alias El Costeño completara su plan criminal: asesinar al precandidato presidencial.

La diligencia de imputación estaba en el sistema de la Rama Judicial pendiente de definir una fecha para la diligencia. Una fiscal de administración pública recibió una denuncia de las víctimas en este caso, el abogado Víctor Mosquera, que advirtió las omisiones de la Unidad Nacional de Protección, tras las advertencias en materia de seguridad que afectaban al senador Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía aseguró que luego de analizar los elementos materiales probatorios, concluyó en una inferencia razonable de autoría o participación en el delito de prevaricato por omisión y por tanto el paso siguiente era la imputación de cargos, lo anunciaron, sin embargo cuatro horas después la fiscal a cargo fue notificada de que la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tenía un grupo de tareas especiales.

“Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Balleteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. Esto, en atención a que no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay”, dijo la Fiscalía en la tarde de este lunes.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Desde la dirección seccional de fiscalías en Bogotá se advirtió que ese grupo de tareas especiales se encarga de todas las líneas de investigación que surgen tras el magnicidio, incluso las que tienen que ver con las presuntas omisiones de la Unidad Nacional de Protección, respecto de la seguridad del precandidato presidencial.

Así las cosas, la fiscal de administración pública tendrá que retirar la imputación de cargos que radicó ante los juzgados de Paloquemao y compartir o dar traslado a todas las actividades de investigación que desarrolló a ese grupo de tareas especiales para que, en el marco de su competencia, adelante en la indagación y determinen la necesidad de citar imputación de cargos a Augusto Rodríguez.

Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

Se trata según fuentes de la Fiscalía de un asunto de competencia, más no de ausencia de elementos de prueba. El grupo de tareas especiales ha adelantado todas las líneas de investigación por el magnicidio. Son los mismos que han logrado hasta el momento dos sentencias condenatorias y otros dos acuerdos con los principales protagonistas en el asesinato.